台鐵海線全線（竹南至彰化）於1922年10月10日通車，翌日開始營運。慶祝台鐵海線通車百周年，台鐵將於下周二（11日）舉辦慶祝活動，屆時有「蒸汽火車國王」之稱的DT668蒸汽機車將牽引莒光號車廂行駛海線，並將同步發售限量紀念套票。

台鐵表示，下周二上午9時DT668蒸汽列車將由彰化站啟航，去程停靠追分、清水、大甲、日南、通霄及白沙屯站，台中市政府及苗栗縣政府分別於大甲站及通霄站舉辦各式表演與創意市集等慶祝活動。值得一提的是，白沙屯媽祖也將「共襄盛舉」，第一次搭乘蒸汽火車，下午從通霄站上車至白沙屯站，回程停靠苑裡站，由在地郭芝苑音樂協進會帶來音樂饗宴。

因蒸汽列車於中午時段抵達通霄站，台鐵局台中鐵路餐廳也特別推出「鄉味便當」，升級台鐵便當明星排骨與海岸線（苑裡）在地特色料理「旗魚丸」為雙主菜，佐以海線幸福鄉味配菜大變身的「一日快閃特賣活動」，每份售價120元，僅限10月11日活動當日於台中車站台鐵便當店及通霄車站活動現場限量販售。

台鐵表示，本次活動將發行紀念套票，每套內含薄紙式月台票5張（談文站、大山站、新埔站、日南站、追分站）及名片式月台票1張（通霄站），10月11日上午9時30分同步於大甲站及通霄站各販售1000套，每套售價100元，每人每次最多限購5套且不跳號發售。另日南站10月11日至17日上午10時30分至下午4時30分將舉辦名片式車票特賣會。