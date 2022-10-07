雲林縣品德教育推手、縣長張麗善親自為小朋友講授「我的超人媽媽」課文。（周麗蘭攝）

雲林縣府前年在全縣193所國中小學重新掛上「禮義廉恥」匾額，宣示品德教育是各校核心價值。縣府教育處今（7日）在鎮西國小辦理「品德教育博覽會」，94歲的前鎮西國小校長張茂村特地回校，他是從兒時養成良好習慣到老的最佳典範。

雲林縣府訂2020年為雲林縣品德元年，教育處敦聘150多位校長、主任、老師編輯全國第一套縣版品德教材，在縣內小一到國三推動。這2年來不少外縣市取經，雲林縣府也主動到宜蘭縣、新北市分享心得。

今日在鎮西國小舉行的品德教育博覽會現場展示2年來所研發的各項教材教具、文創小物，以及各種藝文競賽成果，還有22所國中小高中設攤展示教學成果和自創的闖關體驗活動。

教育處特別邀請94歲的前鎮西國小校長張茂村回校，他是活生生品德教育的典範；張茂村老校長西裝筆挺、神采奕奕。他分享成長從小養成的2個習慣，一是守時，二是儀容端正。

教育處長邱孝文表示，張茂村前校長在許多場合穿西裝出席，因小時候老師教導服裝儀容要端正，他保持到現在94歲，從小扎根的重要性可見一斑，雲林縣推動品德教育是家庭幸福、社會和諧、國家安定最重要的基石，將會持續推動下去。

雲林縣品德教育推手、縣長張麗善親自為小朋友講授「我的超人媽媽」課文，她表示，尊重、感恩、惜福的正面積極的人生觀向下扎根，長大後他們對於周遭事物就能有正確的思辨。

張麗善說，很感謝各校師長們用心以活潑輕鬆的方式，把禮義廉恥16個核心價值融入生活中，孩子寓教於樂印象深刻，相信這個基礎對整個社會國家有非常深遠的影響。

鎮西國小今天也成立雲林品格教育研發教材推廣中心，未來還會成立「品格小館」結合生活美學，讓品格教育深入生活。