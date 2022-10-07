台塑企業以身為良好的企業公民自許，將永續發展融入營運策略中，積極落實 ESG，包含環境保護、社會責任、公司治理及各項節水、節能、減廢之改善作業，並以2030年減碳35％、2050年達到碳中和作為目標，持續推動低碳轉型、能源創新，以兼顧環境永續及產業發展。

為展現實踐減碳行動之決心，台塑企業響應創新之氣候行動，參與2022台灣氣候行動博覽會，由台塑四大公司（台灣塑膠、南亞塑膠、台灣化學纖維、台塑石化）及台塑生醫共同展示企業淨零碳排行動策略及具體成果，呼應博覽會「勇敢淨零、全速前行」之整體形象訴求，積極展開氣候行動之社會對話。

透過本次展覽，台塑企業分享多年來執行節能減排碳、循環經濟之經驗及成果，除向外界展現企業友善環境之努力，亦期望透過各界相互交流促進企業自身成長，展示內容由各公司挑選近年自身最具代表性之減碳行動成果。

台塑指出，過去沿海地區堆積如山的牡蠣殼廢棄物，現在透過加工循環再生，研發製成天然「抗菌殼粉」，並與母子鱷魚深化合作，推出「蚵技神速y拖」產品，有效降低廢棄牡蠣殼造成環境污染。

另外，南亞公司自2007年開始致力推動寶特瓶回收再生，2020～2021年回收146億支寶特瓶，降低32萬噸碳排放量。今年更與統一超商合作，於門市設置回收機，結合先進的聚酯再生技術，實現「從瓶到瓶（Bottle to Bottle）」的寶特瓶回收系統，建立綠色再生循環供應鏈。

台化公司建立漁網回收通路，透過化學法將廢棄漁網重新製成尼龍，再進一步製成高機能服飾，使廢棄物走向高值化，有效解決海洋廢棄物問題。塑化公司協助雲林縣政府處理垃圾問題，使用縣府製成之垃圾衍生燃料（RDF）以取代燃煤使用量，自2019年迄2022年8月共減少約10,700噸之二氧化碳排放量。台塑生醫投入洗衣精自動補充站之開發，預估每一補充站每年能減少4,000個以上之塑膠瓶使用，目標全台設置至少達到1,200個站點，每年省下480萬個空瓶。

台塑企業期許能與環境共好，麥寮六輕工業園區自建廠以來即採用BACT最佳可行控制技術，以最嚴格之環境標準自我要求，透過「從零想起」之概念，致力於節能減廢、溫室氣體減量等改善工作。經過長期努力，相較2007年，企業運用AI製程優化各項節水節能之操作條件，擴大減量效益，除成功使溫室氣體排放量減少15.7％外，各項節能指標亦都大幅度降低。未來本企業亦將謹慎面對極端氣候所挾之壓力，持續落實永續經營策略及行動，朝2050碳中和之目標大力邁進。