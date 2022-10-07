近期在主要央行不改鷹派政策立場，聯準會（Fed）9月再升息3碼，不惜犧牲經濟增長也要打擊通膨，令市場升息預期增溫，美債利率以及美元指數攀升，全球股市再現震盪，但近三個月東協股市雖然同樣受到壓力，跌幅卻較其他股市明顯小，泰國、新加坡、印尼股市甚至逆勢上漲2.38％、1.12％、5.5％，為表現相對亮眼區域，有利分批佈局東協基金。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，東協國家是少數市場預期今年經濟成長率可望高於長期均值的區域，大宗商品價格高企，加上受惠中美關係緊張後的電子供應鏈移轉，令東南亞國家出口強勁，舉例而言，馬來西亞的電子產品出口持續處於高增長態勢，有助經濟持續穩定成長，東協企業獲利表現可望維持穩健。

東南亞為全球旅遊觀光聖地，受惠於全球邊境解封，跨國旅遊恢復，以觀光大國泰國來看，最新數據顯示8月旅客人數達143萬人，月增率達27％，預估全球旅泰人數可望達900萬人次，觀光業復甦有助為東協經濟注入新動能，後市表現仍可期待。

高浩偉指出，在國家與類股方面，現階段相對看好印尼及新加坡，印尼基於其出口可望持續保持強勁，外匯存底保持在相對高位，有利支撐印尼盾匯價表現，且印美利差仍保持在具吸引力水準，因此即便美元持續強勢，資金大幅流出印尼的機會也相對較小。

新加坡看好其銀行業受惠利差擴大，及航空業受惠於旅遊復甦題材加持，相關類股可多加留意，預料後市表現仍可期。