年以來金融市場震盪不斷，REITs也難倖免，但法人認為，REITs獲利相對穩健，顯示通膨轉嫁能力佳，長期剛性需求並未改變，中長線具潛力，待不確定性淡化，可望吸引買盤進駐，建議趁勢逢低布局。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，以長照醫療REITs為例，第二季高齡住房入住率連續第五個季度增長至81.4％，成為2009至2012年黃金成長時期之後，最長的連續增長時期。美國第二季度高齡住宅入住率持續改善，租金也明顯隨著通膨而增長，但高齡住宅的庫存成長則放緩，為2013年以來的最低水平。

同時新開工供給量佔庫存的百分比在第二季度下降至1.7％、為2014年以來的最低水準，暗示長期供不應求情境，使高齡住宅REITs價格獲得相當好的支撐。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，醫療實驗室與辦公大樓因長期空間需求未獲滿足，供不應求使前述REITs修正過後的價值面來到相當不錯的水準。

整體而言，下半年預期長照醫療REITs入住率、租金、長照醫護人數三大關鍵數據仍將延續第二季呈現緩步回升，長期剛性需求並未改變，因此對於高齡住宅、醫療辦公室和實驗室REITs後續表現將樂觀以待。