外傳國民黨內部質疑黨主席朱立倫把持選舉，導致市長參選人張善政選情受影響，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬7日表示，自己選舉從不會靠對方的整合失利、缺點當選。要正面、歡樂選舉。而選舉在11月26日勝選、獨立過半最重要。

鄭運鵬7日發表育兒政策，他表示，朱立倫一開始提名的時候，就認為張善政是份量夠、符合現在跟桃園市長鄭文燦政績競爭的好對手，但是朱立倫用突兀的方式，讓地方長期有志於參選人措手不及，造成後段整合問題。但自己的選舉從來不會靠對方的整合失利、靠對方的缺點當選。他說，所以不管怎樣，選舉這些都是過程，11月26號投票勝選、自己可以獨立過半最重要。

另鄭運鵬哥哥鄭運鴻經營「難攻大士」粉專轉發民眾黨新竹市長參選人高虹安插班進北一女，挨批是假訊息，張善政團隊也說「弟弟選市長，哥哥當網軍」。鄭運鵬再度回應，哥哥沒幫他輔選，回擊拉東扯西勢選情告急的做法。

鄭運鵬又說，選舉是每一個人的責任，選舉是市民投票的選擇，他們選擇的是鄭運鵬或其他對手，也不是選擇他們的哥哥弟弟兄弟姊妹，質疑對方的家人的意見，或者臉書分享一篇就被人拿來消費，是一個選情告急的做法，就是牽拖和拉東扯西，要周邊的人一起負責任。

鄭運鵬也說，最近看到的趨勢，跟一開始參選的規畫差不多。在政策的發表，各個活動的參與跟各種新聞議題上，讓市民朋友看到希望延續鄭文燦2任8年的好成績，也認為說，鄭運鵬適合來擔任桃園市長，所以一開始我們把民調的支持度拉到打平甚至開始領先，現在我自己認為，應該有擴大差距。最近也發現看好度上我們也開始領先，這表示市民朋友認為說，整體的選舉非常好，讓他們可以信任。