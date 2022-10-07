大陸女星辣目洋子過去以搞笑短影片出道，後以綜藝《演員請就位第二季》跨足電視劇，吸引不少粉絲。然而，經歷過「改名事件」後，她今（7）日再次被網友踢爆，控她毫無防疫觀念。

辣目洋子早年以情境喜劇進入演藝圈，劇中使用誇張手法暗諷社會「不管何事都要修圖」的風格，深受不少粉絲喜愛，後在綜藝《演員請就位第二季》被看好具有演戲潛能，獲得不少戲約。《玉樓春》、《沒有工作的一年》中的表現，更是讓她再創演藝事業高峰。誰料新劇《我叫劉金鳳》卻被網友指出「服裝、化妝、道具」不尊重歷史，藝名辣目洋子也被評不合適，屢屢遭到網友抨擊。

近日，辣目洋子在社群平台上宣布改回本名李嘉琦從事演藝活動，好不容易平息過往的風波。卻有網友發影片爆料她與男星包貝爾合作的新短劇中出現不合防疫觀念的舉動。只見影片中，男星包貝爾被繩子層層纏繞綁在椅子上，諸多男女演員上前親吻他的額頭，而辣目洋子在一旁雙手抱胸的看著，奇怪劇情讓人看的匪夷所思。

辣目洋子過去宣布以本名李嘉琦進行活動。（圖／翻攝自微博小辣李嘉琦）

雖說搞笑影片本就需要誇張、逗趣的表演吸引觀看，惟現今疫情尚未趨緩，如此作為似未重視防疫的要求。網友對此紛紛指責「無法理解」、「傻眼」、「現在這情況還親得下去。」