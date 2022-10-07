資策會執行長卓政宏日前稱，民眾黨新竹市長候選人高虹安的博士論文有七、八成與資策會報告雷同，已是引用比例不當，資策會可能採取法律行動；高則回應，是民進黨團施壓資策會才改口。前民進黨立委沈富雄認為，高會「愈打愈強」，民進黨認為年輕人票都在他們那是錯誤的。沈的說法引熱議，不少網友認為，高的民調在論文案後持續領先，可見公道自在人心，可謂「老天有眼」。

沈富雄昨（6）日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，高虹安會愈打愈強，且資策會雖說要對高提告，但高案其實比較不像抄襲，因高大部分是用自己的東西，外界更對高作為第一作者沒有意見，這一點跟新竹市前市長林智堅的論文案完全不一樣。

談到18歲年輕人投票議題，沈富雄則直言，年輕人們也不一定會投給民進黨，民進黨的偷懶慣性，認為年輕人的票是他們的，但其實年輕人的集體智慧也很厲害。沈舉例，像這次年輕人的票主要就在無黨籍台北市長候選人黃珊珊那裡，且親綠電視台再怎麼打黃，年輕人也沒有回去挺民進黨台北市長候選人陳時中，甚至有的還改挺國民黨台北市長候選人蔣萬安，他呼籲民進黨不要「靠勢」。

沈富雄的說法獲得大批網友贊同，紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「民進黨這樣一直打高，反而把她民調愈打愈高」、「從近期民調高虹安持續領先可見，公道自在人心，老天有眼」、「選民跟老天的眼睛都是雪亮的」、「這次台北市長年輕人確實挺黃珊珊勝過挺陳時中」、「水能載舟，亦能覆舟。每一代的年輕人智商也會不同」、「綠營別老把年輕人想成囊中物」。