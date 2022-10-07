新北市長侯友宜競選辦公室6日批民進黨新北市長參選人林佳龍在交通部長任內，斥資1.5億元開發的「UMAJI」APP，因成效不彰悄悄下架，亂撒幣。林佳龍競選辦公室反擊，侯市府砸了5000多萬元推行「新北幣」沒人用，才浪費公帑。侯辦今再批林佳龍受訪時竟甩鍋稱是「延續性計畫」，但該APP已無法下載，可說宣告完全失敗，但林佳龍至今仍沒有任何說明及一句道歉。

侯辦今揭露政府電子採購網及監察院糾正案文，指出UMAJI App在第1期計畫成效不佳下架後，林佳龍部長任內交通部再度耗資6900萬推動第2期計畫，不過又再次失敗，監察院糾正案也直指第2期計畫「已損及政府施政形象」、「顯有怠失」，對於未妥善規畫及善盡檢討，浪費人民納稅錢，認為林佳龍責無旁貸，但至今都未給國人一個交代。

侯辦發言人吳亮賢指出，交通部2018年先斥資8000萬元打造「UMAJI」1.0，但成效極差，2019年7月下架後，林佳龍又投入6900萬元推動2.0版，2020年3月貿然上線後，不到3個月就緊急下架。就算林佳龍想卸責「UMAJI」1.0計畫非他所推動，但面對早已發現問題的1.0計畫，林佳龍上任後仍強推2.0，整個計畫也都是在他任內招標、決標，「如今林佳龍想甩鍋給誰？」

吳亮賢表示，根據監察院今年8月提出的糾正案文，交通部辦理UMAJI APP第2期計畫，未依約促請廠商提送相關履約進度與工作項目，用以規範測試對象與人數，致測試版APP貿然上線為民眾所用，「已損及政府施政形象」，且未詳加審核廠商開發成果，亦未建立適當管控機制，經暫停履約後又未積極依約為後續之處理，嗣又因推動計畫轉型而改弦易轍，刻正辦理契約及修正，致計畫推動延遲，「核有執行效能不彰，顯有怠失」。

林佳龍受訪時稱，這是他在上任交通部長前的政策，上任後進行優化，吳亮賢批評，「林佳龍是標準浪費人民納稅錢，還沾沾自喜的公子哥心態」，且林佳龍任內依然續推第2期計畫，看出林佳龍對於政策缺乏檢討及規畫能力，如今該App一般民眾也已無法下載，可說宣告完全失敗，但林佳龍至今仍沒有任何說明及一句道歉。

吳亮賢說，對於UMAJI APP成效極差，林佳龍當年當交通部長備詢時，還有勇氣承認「是個失敗且須重新檢討的計畫」，但如今隨著林佳龍參選新北市，過往施政黑歷史再次被揭露，林佳龍卻反而改口、一味卸責，不敢面對事實，甚至又故技重施在新北提出眾多「大撒幣」政見，這才讓市民發現，原來過了這麼多年，林佳龍少了承認錯誤的勇氣，只有一味改變自己說法、打臉自己的厚臉皮。