新北市平溪區的平菁橋是在地重要幹道，因舊橋線型不佳，常出現人車爭道、交通堵塞問題，工務局去年動工改建，今開放通車。（工務局提供）

新北市平溪區的平菁橋是在地重要幹道，但因橋體是新、舊兩座橋組成的Y字型橋梁，線型不佳，每逢假日或天燈節期間，人車爭道險象環生，工務局去年動工改善，將菁桐老街旁舊橋拆除改建，並拓寬增設人行道，今正式開放通車。新北市長侯友宜表示，當初承諾11個月如期完工，說到做到，市府會持續推動地方建設，提昇觀光品質。

平溪平菁橋橫跨基隆河，上游側是新平菁橋，下游側為舊平菁橋，舊橋距今已有44年橋齡，結構強度降低，且未設置人行道，每逢假日常有人車爭道問題，橋梁更常發生公車在橋頭站牌停等遊客，交通回堵狀況。

新北市府爭取中央補助經費，內政部營建數同意全額補助7126萬改善，去年11月開工後，近期終於完工，新的平菁橋採鋼結構施作，橋長約63公尺、寬約4到7公尺漸進式加寬，用不落墩柱形式橫跨基隆河，確保橋梁安全及河道順暢，也調整公車停等區位置。

侯友宜今視察表示，平溪放天燈活動每年吸引數萬名國內外遊客，為新北市著名國際觀光景點，平菁橋是菁桐地區重要交通動脈，市府將平溪往台北方向的Y字型道路線型與既有平菁新橋縫合，優化菁桐老街觀光的人行和車型動線，帶給遊客更舒適的旅遊體驗、友善通行空間。

工務局長詹榮鋒表示，平菁橋改建後，橋梁承載能力及耐震強度有效提升，新橋面增設人行道後，安全性大幅增加，期許紓解假日交通壅塞問題，提升周邊交通及觀光品質，為了結合當地的平溪礦業，市府也在橋面造型欄杆上烙印當地記憶，增添當地文化氣息，為觀光盡一分心力。