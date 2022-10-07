內蒙古呼和浩特市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部7日發布《關於繼續加強社會面管控的公告》，根據呼和浩特市目前疫情防控形勢，為切實阻斷疫情傳播管道，爭取盡快實現社會面清零目標，依據大陸《傳染病防治法》、《突發事件應對法》等法律法規，呼和浩特市新冠肺炎疫情防控指揮部研究決定，十一黃金周假期後，8日0時起，繼續加強對社會面管控。居家辦公、封閉校園、車輛憑證通行、全市核酸檢測。

一、管控時間從10月8日0時起，解除時間根據疫情形勢確定。

二、管控範圍為城四區及土左旗金川區域。

三、各級黨政機關、企事業單位工作人員除從事特殊性質的工作崗位外，實行居家辦公。

四、各中小學、幼兒園暫緩開學、開園，大中專院校封閉管理。

五、公車、計程車(承擔疫情防控任務的除外)、網約車暫停營運，保障城市基本運行和疫情防控相關的車輛憑證通行。

六、除民生保障、物資保供等維護社會基本運行和核心功能的單位外，其他經營場所暫停開放或經營。

七、全市統一部署開展核酸檢測，廣大居民群眾要主動配合完成核酸採集，確保「應檢必檢」，對未按要求進行核酸檢測的人員，實施「青城碼」彈窗提醒。