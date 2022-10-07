民眾黨新竹市長參選人高虹安7日開箱東門街競選形象館，針對外界質疑她領資策會全薪出差，卻到處出遊，高虹安回應，派駐美國每天日夜工作、周末休息是人之常情，父母來美國探望也是自掏腰包，強調若有向資策會請款，可以立刻退選。

外界質疑高虹安領資策會全薪出差，卻到處出遊，高虹安則回應，她在資策會派駐美國期間，每年都是資策會評比優等，也得到國內外許多獎項，日日夜夜認真工作，不希望對不起資策會的薪水。

高虹安也強調，一個正常員工派駐美國，每天工作忙到晚上，周末喘息走走也是人之常情，她也批評這樣的指控，不了解一般員工派駐美國，並非外界所想是「出國玩」，這種指控也對不起許多派駐國外努力的員工。

至於父母的事，高虹安也盼不要再牽連到無辜的家人，她也語帶哽咽說，一般人被派駐國外，難道爸媽或家人會不會想來探望？她強調機票錢都是自掏腰包，請爸媽過來美國，且是住在她的宿舍，絕無拿任何一張發票或機票來跟資策會請款，「若有這樣的事，可以立刻退選，沒有問題」。

高虹安也說，自己兢兢業業面對資策會的工作和任務，選前她無立委背景時，資策會頒獎給她肯定，前副總統陳建仁還曾頒獎給她，到選舉期間卻變成十惡不赦，她感到難過與無奈，但因為許多人為她加油，她也會堅強下去。

面對網路上排山倒海的壓力，高虹安認為，即使要反抗自己的力量也很微小，她出來選市長就是希望爭取機會為市民服務，希望讓選舉回到正軌，而非每天在回應網路上不知從何而來的匿名謠言。但高虹安也說，但很難阻止漫天攻擊，還要花時間去找出北一女的畢冊來闢謠，昨已請律師盡可能蒐證、提告。

至於有媒體報導，高虹安說資策會是「私法人」不受立院監督，但日前卻行文經濟部工業局，要求提供資策會執行的計畫資料，遭疑是自打臉。對此，高虹安也駁斥，這完全是「張飛打岳飛」，因本會期要審查預算，她對工業局索資完全符合程序，且要求的是計畫內容，反觀民進黨團是行文資策會，要求的是高虹安的個資。

高虹安也盼工業局不要成為政治打手，放消息質疑立委的索資，也前來參加開箱活動的立委高金素梅也說，一個是問政需求，另個是要打個人的抹黑，根本完全不同。