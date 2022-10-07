投資人觀望即將出爐的美國非農就業報告，隔夜美股收黑，周五香港股市開低走低，目前恆生指數跌1.12%，報17810.70點。國企股跌1.46%，報6095.19點。

恆生科技股指數大跌2.82%，成分股跌多漲少，僅蘋概股瑞聲科技漲0.6%，以及中芯國際漲1.%。理想汽車慘跌16%，跌幅最大，稍早前一度大跌17.4%，報78.1港元，創近5個月新低。金山軟件前三季恐大幅虧損，股價重挫12.2%，跌幅排名第二。

儘管中國9月汽車銷量月增5.7%，但汽車股賣壓沉重，除理想汽車之外，小鵬汽車亦大跌7%，蔚來跌9%。比亞迪跌逾%，在藍籌股中表現最差。

原油價格續漲帶來支撐，「三桶油」持穩，中石油小漲0.3%。

聯想下挫3.2%，美國處理器大廠超微大幅下修第三季營收預測，其執行長蘇姿丰表示，個人電腦（PC）市場在本季大幅減弱，總體經濟環境導致PC需求不如預期。