台中市房市帶頭衝，9月預約看屋回溫12.71％！樂屋網統計今年9月中古屋線上買氣，總體訪客數仍在低水位，相較8月微縮1.18％，但預約看屋數終於稍稍止跌回升，相較前月明顯增長12.71％，其中又以台中市的成長最為明顯。只不過，樂屋網認為，目前成交力道仍舊疲軟，今年買賣移轉棟數恐會創下3年新低。

觀察六都狀況，9月預約看屋數各縣市幾乎都有小幅成長，其中成長最多的當屬台中市，漲幅達17.5％，其餘包含桃園市、台北市，也分別有8.53％和7％的成長，大體而言，9月還是仰賴台中市發揮關鍵母雞效果，帶領其他縣市的小雞們一起前進。

樂屋網調研中心經理洪安怡表示，近幾年台中市新興重劃區話題多，加上捷運綠線通車加持，帶動整體房市活絡，加快住宅去化速度，去年台中市買賣移轉棟數共49,990件，在七大都會區中的交易數量僅次於新北市，且已是連續第5年呈現正成長，顯見當地房市仍充滿動能。

桃園市以中壢、桃園，總價1,000萬元以內的大樓最受歡迎，洪安怡說，隨著國境逐步開放，身為國家門戶的桃園市，也有機會再次活絡經濟，讓當地房市跟著回溫；台北市預約看屋熱區則集中在北投、文山、內湖三區，以低總價，自住型的住宅較受青睞。

洪安怡提及，儘管目前一片低迷的市場中，偶爾仍會傳出正面消息，但隨著年底選戰逐步逼近，升息腳步不停，若買方持續保持停看聽，讓交易量能熄火，今年全年買賣移轉棟數恐跌破32萬棟，屆時將創下3年新低。