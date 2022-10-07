高雄市鼓山分局7日凌晨接獲36歲顏姓男子報案，顏男表示自己與友人遭到不明人士飛車追逐，因害怕就躲藏在三民區中庸街一處大客車停車場內，警方出動快打部隊到場，找到顏男等人時，對方已不見蹤影。經調查才發現，顏男向車行租借BMW房車，顏男卻沒如期還車，車行才派員工討車。警方調查後將顏男依侵占罪送辦，並把這輛車還給車行。

顏男與友人開車行經鼓山區九如四路時，遭到陌生人開車從後方追逐，顏男誤以為是遭到仇家尋仇，害怕的躲在停車場內，並報警協助。警方在停車場內的大客車上找到顏男等人，但卻未見追逐車輛。

警方將顏男等人帶回派出所了解事情，經過查詢才發現，顏男所駕駛的銀色BMW已被前鎮區某車行通報侵占。車行負責人到場時表示，一個多月前顏男到車行租車，結果租賃期到了以後顏男卻不還車，他才透過車上的定位系統指派員工前去討車。警方訊後立即將車子發還給車行，將顏男依侵占罪送辦。