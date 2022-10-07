環南市場風波遭柯文哲轟「傲慢」 陳時中強調：沒有攻擊的意思

台北市長選舉辯論11月5日登場，民進黨台北市長參選人陳時中今受訪表示，他非常期待能夠有機會辯論，可以讓政見越辯越明，讓市民更瞭解，不要流於負向選舉。

至於被問到要問到，辯論時會問無黨籍參選人黃珊珊與國民黨參選人蔣萬安甚麼問題？陳時中表示，「我們就保留吧」。

陳時中今赴萬華直興市場掃街前受訪，被問到蔣萬安稱「抗共保台」是選舉伎倆，陳時中認為，政治人物對於「抗共」要有正面態度，蔣萬安的說法是不正確的。

至於辯論的準備方向為何？陳時中表示，自己當然有練習；他常常跟議員、專家、學者瞭解市政並討論相關看法，現在整體選風走向負面，這不是民主之福，能夠有好的辯論，把選舉導向正向，辯論是很有幫助的。

日前被黃珊珊酸過去的防疫成績，「如果滿分1000分的話，看他有沒有80分」，陳時中競選團隊政策小組總召集人管碧玲反擊，「黃珊珊選市長，變成刻薄了嗎？」，陳時中認同說，「這個評論是正確的」。