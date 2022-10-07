國民黨桃園市長參選人張善政7日出席蘆竹區婦女後援會成立大會，談及北榮桃園分院誤替118名幼童打了國光流感疫苗，對此張善政直呼，市府行政管理出問題，從先前公共工程缺失到醫療疏失，根本螺絲掉滿地，更向民進黨桃園市長參選人鄭運鵬喊話「你能出來講點話，替桃園市民爭口氣嗎？」。

張善政表示，聽到有118名幼童被誤打國光流感疫苗非常難過，第1點想法是醫護人員這2年實在太辛苦，要趁這機會慰勞他們，表答謝意。第2點認為市政府的行政管理絕對是有疏失，從前一陣子的工程到現在這個（醫療疏失），工程出問題、醫療也出問題，根本就是螺絲鬆了，螺絲掉滿地。

張善政說，他每次點出桃園市政府出什麼問題，但鄭運鵬都說「我都看小問題，都是小事」，那請問鄭運鵬，今天打錯疫苗是小事嗎？能出來講點話，替桃園市民爭口氣嗎？

另提及鄭運鵬的親哥哥日前遭起底有在經營側翼粉專，但鄭運鵬卻緊急切割，張善政直呼，這部分前台北市議員羅智強有說，哥哥在造假、弟弟挺抄襲，他認為就是這個樣子。