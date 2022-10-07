據美國之音報導，在美中兩國的科技競爭加劇之際，美國商務部正面臨越來越多的來自共和與民主黨的雙重壓力，要求對中國的芯片製造商長江存儲科技有限責任公司(YMTC)採取行動，包括將它列入實體清單。此前，美國蘋果公司的iPhone14要安裝長江存儲的3D NAND快閃記憶體的報導引發了一些國會議員的高度關注。

在美中兩國進行戰略競爭的大背景下，拜登政府正在加大對中國的技術出口限制，尤其是在晶片領域。

報導稱，從2021年起，包括眾議院外交事務委員會的首席共和黨成員邁克爾·麥考爾(Michael McCaul)、田納西州的共和黨參議員比爾·哈格蒂(Bill Hagerty)和佛羅里達州的共和黨參議員馬可·魯比奧(Marco Rubio)，一直在提請人們注意中國晶片製造公司長江存儲對美國的國家安全和經濟可能造成的威脅。去年12月，哈格蒂參議員和麥考爾眾議員曾致信商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)，要求對這家公司採取行動，阻止它獲得它所需要的技術。

現在，越來越多的美國國會民主黨議員也要求對長江存儲採取行動。

報導稱，今年9月，參議院多數黨領袖查爾斯·舒默(Charles Schumer)和弗吉尼亞州的民主黨參議員、參議院情報委員會主席馬克·沃納(Mark Warner)，與德州共和黨參議員約翰·科寧(John Cornyn)和參議員魯比奧，一同致函美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines)，對長江存儲構成的威脅發出警告，並表達了該公司即將與蘋果公司合作將其晶片植入iPhone 14的擔憂。

韓國媒體BusinessKorea9月報導，蘋果已將中國的長江存儲納入iPhone 14的NAND快閃記憶體供應商名單。魯比奧參議員與麥考爾眾議員隨即對蘋果公司發出警告。

「蘋果是在玩火，」魯比奧當時在接受英國《金融時報》的採訪時說。「它知道長江存儲帶來的安全風險。如果它這樣做的話，它將受到聯邦政府從未見過的審查。」

長江存儲科技有限責任公司成立於2016年7月，總部位於武漢，由紫光集團、中國國家集成電路產業投資基金、湖北省集成電路產業投資基金、湖北科投在武漢新芯的基礎上組建成立。公司官網說，它是一家專注於3D NAND快閃記憶體設計製造一體化的IDM積體電路企業，同時也提供完整的記憶體解決方案。公司的總投資達到2200億元，擁有7千多項專利申請。公司的願景是致力於成為存儲技術的領先者和全球半導體產業的核心價值貢獻者。

NAND快閃記憶體是一種常用的低容量存儲設備，特點之一是在設備斷電時也能保存數據。蘋果公司目前的NAND閃存供應主要來自韓國三星電子、SK海力士和前身為東芝記憶體公司的日本鎧俠公司(Kioxia)。據估計，長江存儲目前是世界第六大NAND快閃記憶體製造商，排名在三星、SK海力士、鎧俠、西部數字和美光(Micron)之後。

另《金融時報》9月份報導說，長江存儲似乎為中國的通信巨頭華為的Mate Xs 2智慧手機提供了NAND記憶體晶片，這可能違反了《外國直接產品規則》(Foreign Direct Product Rule)，因為華為已被列入美國商務部的實體清單。

今年8月，跨黨派的國會議員在給美國商務部的一封信中把長江存儲稱為「立即的威脅」並敦促商務部將它列入實體清單。

「中國技術威脅」（China Tech Threat）網站共同創辦人、丹麥電信行業諮詢公司Strand Consult高級副總裁羅斯林·萊頓(Roslyn Layton)9月中旬就蘋果可能與長江存儲合作的問題接受美國之音採訪時說，記憶體晶片功能重要，因此有必要保障供應鏈中的經濟安全。

萊頓說，「這裡有一個經濟安全問題，我們希望確保我們的那些非常敏感的高科技供應商，如果他們不是美國的，至少也要是韓國、荷蘭或日本等對我們友好的國家。」

美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)9月16日在白宮談到對某些技術進行出口管制的必要性時談到了記憶體晶片。

他說：「在出口管制方面，我們必須重新審視在某些關鍵技術上保持相對於競爭對手的『相對』優勢的長期前提……鑒於某些技術的基礎性質，例如先進的邏輯和記憶體晶片，我們必須保持盡可能大的領先優勢。」

為了保護美國的國家安全與經濟安全，美國已經採取了一系列的措施，對中國的高科技出口施加限制。根據美國商務部工業與安全局提供的數據，截至今年8月，美國已將約600家中國實體列入了實體清單，其中110多家是自拜登政府執政以來新增的。

美國國會今年7月末通過了2800億美元的《晶片與科學法》，其中包括劃撥520億美元支持美國的半導體產業。拜登總統8月將其簽署成法。據信，拜登政府很快會推出一套新的措施，禁止世界任何國家的公司向中國出售使用美國相關高端科技生產的產品。

面對美國的圍堵，中國指責美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制，動用國家力量對他國企業和機構進行打壓遏制。中國商務部發言人束珏婷曾經針對美國的高端晶片出口禁令表示，「美方的做法背離了公平競爭的原則，違反了國際經貿規則。」她說，美國此舉「不僅損害了中國企業的合法權益，也會對美國企業造成嚴重影響。」

報導稱，在美國的圍堵下，中國試圖以「舉國之力」加速推進晶片的國產化進程，以實現半導體晶片的自給自足，但困難重重。最新統計顯示，今年1-8月，已有3400家晶片廠商關門歇業。