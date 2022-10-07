國民黨新竹市長參選人林耕仁（左起）、新竹縣長參選人楊文科、苗栗縣長參選人謝福弘、國民黨主席朱立倫，以竹竹苗勝利為目標，推出聯合政見。（楊文科團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

國民黨中央黨部7日舉辦竹竹苗3縣市聯合政見記者會，宣布推出聯合政見5大主軸。針對竹竹苗醫療現狀，力拚連任的新竹縣長楊文科認為竹竹苗至今未有一家醫學中心，因此將積極爭取設置醫學中心，並建立竹竹苗3縣市區域醫院合作夥伴關係。此外，楊文科也在新竹縣工業會理事長呂理展等人支持下，成立新竹縣工業會後援會。

竹竹苗3縣市聯合政見記者會中，黨主席朱立倫、新竹縣長參選人楊文科、新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘等人，共同推出竹竹苗聯合政見5大主軸，包含科技產業再發展、跨域交通要建設、客家文化續發揚、竹竹苗醫療共好、回饋基金助農業。

會中朱立倫肯定楊文科是竹竹苗地區的標竿領頭羊，充滿遠見。楊文科表示，竹竹苗3縣市要加速繁榮，要奠基在科技產業發展上，因此承諾增加產業用地，擴大竹科園區的範圍。另外也要規畫興建國際會展中心，並呼籲中央，五楊高架延伸至頭份（楊頭高架）要趕緊動工。

至於中央核定補助台一線替代道路及經國橋道路改善工程，另外有一條跨頭前溪道路，楊文科表示，新竹縣端所有工作都已準備就緒，目前已和林耕仁達成共識，當選後一定會趕緊完成新竹市端的各項工作。

竹竹苗3縣市的客家人口數約為86.3萬人，占3縣市人口數的55.32％。楊文科表示，3名參選人也達成共識，將舉辦世界客家論壇，共同辦理全國常態性客家戲曲、文學、創作比賽活動，要打造竹竹苗3縣市成為世界客家文化首都。

在竹竹苗醫療共好方面，楊文科指出，在他擔任縣長以來，新竹縣的急性一般病床已從1856床，增加到2331床。但竹竹苗3縣市中的29家醫院中，還沒有一家醫學中心，楊文科承諾將積極爭取設置醫學中心，並建立竹竹苗3縣市區域醫院合作夥伴關係。

最後楊文科表示，新竹縣推動老人年金、新竹縣民意外保險，並推出3保1金，包含農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險以及農民退休準備金，完善各項福利政策，讓縣民無後顧之憂。

另外，楊文科在新竹縣工業會理事長呂理展等人支持下，6日晚間正式成立新竹縣工業會後援會，不少成員相挺楊文科連任。楊文科則親自懇託，一一闡述4年政績及願景，從老人年金、敬老愛心卡、聰明營養午餐等福利，到工業區、科學園區聯外道路的短、中、長程改善計畫，楊文科期望鄉親持續支持，讓他再用4年時間，為新竹縣下一個30年榮景打拚。