傳統旺季來臨，且蘋果iPhone 14新機銷售亮眼，正崴(2392)9月合併營收攀升至108.1億元，創下2019年10月以來新高，累計第3季合併營收為265.57億元，季增21.36%，為今年單季新高，由於第3季營收表現亮眼，且新台幣兌美元走貶，正崴第3季獲利有望同步攀高，今天盤中股價逆勢漲停。

蘋果iPhone 14新機上市後銷售傳佳音，零組件拉貨動能強勁，且通路銷售也不錯，推升正崴9月合併營收達108.1億元，月增34.7%，年增30.09%，創下2019年10月以來新高，今天盤中股價逆勢漲停，為8月30日以來新高。

正崴表示，客戶新品上市後熱賣，包括手機、耳機都不錯，且先前通路拿下政府平板專案的標案開始出貨，帶動相關產品出貨動能，累計前9月合併營收為662億元，年增13.19%。

儘管消費性電動等零組件製造高峰已過，但因第4季為通路傳統旺季，且平板專案的標案大量交貨，加上遊戲相關的搖桿、電競鍵盤、耳機等需求強勁，轉投資公司業績平穩，正崴表示，如無意外，第4季合併營收有望比第3季好。

正崴營收表現亮眼，吸引買盤搶進，今天盤中股價逆勢強攻漲停板，為今年8月30日以來新高。