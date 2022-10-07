無黨籍台北市長參選人黃珊珊及民眾黨中正萬華區市議員候選人吳怡萱今上午走訪西寧市場，在西寧市場一樓自治會會長吳美惠及西寧市場B1自治會會長卓文水陪同下，向攤商握手致意。黃珊珊也向攤商談起市場改建計畫，表示西寧國宅有結構安全問題，希望將來改建與旁邊的洛陽停車場整體規劃。

由於西寧市場的客群多半為提供中央空廚及總鋪師、餐廳採買為主，跟其他市場不太一樣，沒有一般顧客採買人潮，因此攤商往往是低頭忙著處理生鮮食材，攤商見到黃珊珊到來，也送上鳳梨、蘿蔔、蒜苗預祝黃珊珊與吳怡萱「旺來凍蒜」。

「西寧綜合行政大樓」屋齡雖只有39年，但安全結構早已有嚴重問題，黃珊珊走訪過程中發現牆壁也龜裂，攤商也反映甚至有大片水泥掉落狀況，黃珊珊表示西寧國宅有結構安全問題，希望將來改建與旁邊的洛陽停車場整體規劃，並表示台北市長柯文哲已經做出裁示，市政府也已規劃「西寧綜合大樓暨洛陽停車場（含西區門戶計畫）整體開發」案，而在整體開發計畫中，住戶安置、攤商權益及周邊停車需求，都會列為優先考慮的事項。黃珊珊承諾當選之後，會繼續朝這方向來進行。