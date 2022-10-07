台南台鋼獵鷹籃球隊經過休賽季的積極補強及團隊整合，2022-23賽季將帶著近乎全新的豪華陣容、新球風邁向第2季，新賽季以坐二望一為願景，並延用擁有全台最甜主場稱號的嘉南藥理大學紹宗體育館，來捍衛府城榮耀。

本年度將持續於台南嘉南藥理大學紹宗體育館經營台鋼獵鷹主場，腹地廣闊擁有充足的停車位與活動場域，紹宗體育館可容納2200人，館內精緻且軟硬體皆擁有職業水準，觀賽距離稱六隊最佳，在校方持續力挺下，新賽季延續全台最甜主場美名，期盼能帶給球迷更優異的觀賽品質與空間。

為了給球迷們更優質的觀賽體驗，今年特別加開2種季票方案，分別為近距離感受賽事「全區髮香」的「全糖區」及二樓座位的「微糖區」，年度季票將在10月17日中午12點限時開賣，邀請全台南人們「翼」起鷹援。

台南台鋼獵鷹2022-23賽季主場開幕周賽事將在11月12、13日於嘉南藥理大學紹宗體育館舉行，整季共可觀賞15場主場賽事，季票提供2種方案任球迷選擇，最具視覺震撼及臨場體驗的「全糖區」售價25000元（近原售票價七折），凡購買本區季票即附贈季票通行證、客製化主戰球衣及LOGO TEE各乙件，鷹援軍專屬識別證帶、以及台南特產上智關廟麵x台鋼獵鷹聯盟款雙享組合(獵鷹口味、蕃茄麵2口味各一)，另外還有鷹SHOP網路商城購物金2,000元，也搶先擁有球迷活動保留名額及季後賽門票優先購買權。

除了去年就有的全糖區季票外，新賽季亦推出位於二樓座位的「微糖區」季票，優惠價近原價五折售價只要4500元，購買此區季票球迷，同樣可獲得季票通行證、客製化LOGO TEE、聯名款上智關廟麵、鷹援軍專屬識別證帶以及鷹SHOP網路商城購物金1000元，同樣也享有球迷活動保留名額及季後賽門票優先購買權，多款好禮絕對不能錯過。

為推動運動產業觀光化，台鋼獵鷹與台鋼關係企業夥伴「燦星旅遊」合作推出旅遊套裝行程，凡購買台鋼獵鷹主場例行賽單場次門票享訂高鐵8折優惠，還可有免費送定點接駁，可望帶動新一波的籃球旅行風潮。

台鋼獵鷹年度第一階段季票販售將於10/17(一)12:00限時開賣至10/23(日)23:59，凡購買兩種席位季票球迷均可獲得多樣好康贈禮，第二階段2022-23年賽季主場賽事單場門票及燦星旅遊套票，則於10/25(二)12:00開賣，台鋼獵鷹年度門票皆可於「FamiTicket全網購票系統」購買，燦星旅遊套票則於燦星旅遊網獨家販售(https://www.startravel.com.tw)，更多詳細購票資訊及最新票務活動敬請參考臺南台鋼獵鷹官方粉絲專頁公告。