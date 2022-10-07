【旅奇傳媒/編輯部整理】假日喜歡前往北橫遊玩的民眾關注起來！北橫公路必經景點慈湖園區，桃園市風景區管理處，於10月1日起舉辦「慈湖火舞光影季」一系列精采活動，邀請展出經驗豐富的燈光團隊以科技互動方式於園區打造5大特色燈區。

此外，每逢六、日及連續假日，假日限定閃閃市集，加碼集客活動、週週有精彩火舞表演；這次園區採白金風格的遊樂設施，包含旋轉木馬、咖啡杯、海盜船，打造夢幻樂園；並首辦草地電影院，精心挑選適合全家大小觀賞電影，於萬聖節前後兩周舉辦，打造濃濃萬聖節氛圍。

▲火舞光影季園區的旋轉木馬。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

5大特色燈區 讓人彷彿置身大型夢幻舞台

10月登場「慈湖火舞光影季」走科技互動風格，共有5大互動燈區，其中銅像步道兩側的「精靈天空樹區」，以環抱整顆樹木的抱樹燈，透過電腦科技控制每顆燈泡，讓每顆樹的燈光隨著現場音樂七彩變化；「風動螢火蟲區」佈置大範圍螢火蟲燈，五顏六色的燈泡隨風搖曳，彷彿一隻隻螢火蟲飛舞於黑暗中；園區內的慈湖橋規劃為「夢幻彩虹橋」、慈康橋則有「童趣互動光廊」，民眾可透過踩踏不同顏色方格，改變橋兩側顏色；慈湖停車場旁樹區設有「浪漫七彩步道」，透過染色舞臺燈具，將一整排高聳樹木作為畫布，以繽紛色彩塗染在樹葉上，製造浪漫氣氛。舞臺表演活動為10月1日至11月27日演出，5大燈區將自10月1日至12月31日進行點燈，每日17時至22時開放民眾前往欣賞。

▲火舞光影季表演區。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

假日限定閃閃市集 加碼精彩表演

即日起至11月27日，每逢六、日及連續假日，15時起至20時，將於銅像步道區設置「閃閃市集」，販售特色美食、文創小物等商品。另17時將有1場集客活動，包含親子最愛的魔術表演、氣球表演、特技陀螺、歌唱表演及特技扯鈴等吸引民眾。18時及19時另各有一場表演藝術演出，包含週週有的火舞表演，另有街舞、街頭馬戲團等精彩演出。現場更設有特色用餐區，民眾可在漂亮環境中邊享用美食，邊欣賞精彩表演。

打造親子遊樂園 免費開放體驗

10月起，每個六、日及連續假期，15時起至20時，在慈湖銅像園區設有3座遊樂設施，包含旋轉木馬、咖啡杯、海盜船，皆為免費體驗，另外民眾體驗完畢，填答問卷還可以拿限量精美禮物，此園區內還有多座打卡裝置藝術可供民眾打卡。

活動期間挑選4個假日，於水岸舞台架設250吋大小LED牆，搭配震撼音響，每天挑選1部適合全家大小一起觀賞的電影播放，包括10月29、30日，11月5、6日，晚間六點上映。另外活動當天填答問卷可以獲得限量爆米花1份。

▲火舞光影季的遊樂設施-海盜船。 圖：桃園市政府風景區管理處／提供

桃園市政府表示，北橫風景相當優美，慈湖為北橫沿線重要觀光景點，慈湖過去仰賴兩蔣文化園區帶動觀光發展，近3年市府積極推動慈湖觀光轉型，將慈湖、頭寮以及百吉等地區串聯成為生態旅遊新亮點，為了豐富北橫地區旅遊型態，連續幾年打造不同慈湖夜間活動，希望藉由夜賞慈湖活動讓民眾不只白天可以玩北橫，晚上也可以來北橫逛逛，欣賞北橫夜間不一樣的美麗，期待推出的夜間活動可以達到拋磚引玉效果，帶動週邊業者打造夜間觀光經濟。

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