【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）今年將公私協力推動好美里永續共存行動，撰寫成故事報名「全球百大目的地永續故事獎」（Top 100 Destination Sustainability Stories），於2022年9月27日中歐夏令時間（CEST）（台灣時間28日凌晨），綠色目的地基金會（GD）公布該故事榮獲「全球百大目的地永續故事獎」，並於希臘雅典「2022綠色目的地暨未來觀光高峰會」授獎，讓世界看到好美里的永續故事。

2022年共全球41個國家、150個以上旅遊景點一同競賽，雲嘉南管理處以布袋鎮好美里為目的地榮獲「全球百大目的地永續故事獎」。

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處「好美里總動員 找回消失的沙灘」，榮獲「全球百大目的地永續故事獎」。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

好美寮自然保護區因為人為及氣候變遷等影響，變動了原本自然生態平衡、沙子流動的模式，使沙洲快速流失，每到颱風季節，除了帶來垃圾、舊蚵棚架等海漂垃圾堆積外，海岸容易遭受巨浪侵蝕，影響當地居民安全，也使得濕地自然環境受到破壞。

▲布袋鎮好美里沙灘由公部門與社區合作，運用海廢材料及種植濱海植物養灘。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

近年社區、業者、非政府組織和公部門在永續的原則下，以自然方式予以復育環境。嘉義林區管理處、社區居民、臺灣基督長老教會嘉義中會，採攔砂、植栽等自然養灘方式，開始植樹防沙，並用廢棄蚵棚建防沙籬笆、種植馬鞍藤、海馬齒莧來「固沙」，7年來已種植超過9000株木麻黃、水黃皮、黃槿等形成保安林，成功使海岸線外推300米，逐步恢復海灘原狀且減少颱風損害。

此外，在地團體自主性發起淨灘活動，雲嘉南管理處亦執行「向海致敬」計畫定期清理，110年清理沙灘及沙洲清理總重量為33噸，也將清出之漂流木、浮球等海廢物再利用，融合在地特色年度活動，創作漂流木雕藝術作品，並結合生態旅遊、與地方業者合作，讓當地生態教育、生態遊程持續發展中，在地居民投入培訓計畫，發展成不同主題遊程、工作假期等，還有廢棄蚵棚做成植栽盆栽相關DIY活動，讓永續行動也能變成生計。

▲雲嘉南管理處興建「好美船屋」資訊站，並舉辦海廢物再利用講習。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

近兩年旅遊市場受到疫情刺激，更多旅客希望旅遊能更永續，聯合國世界旅遊組織（UNWTO）也特別指出：「疫後觀光產業復甦關鍵之一，必須要正視『創新與永續是新常態』」。

雲嘉南管理處將持續推廣永續觀光，實踐綠色、低碳、節能、循環、在地化等元素，包括推廣綠色運具及大眾運輸，積極行銷多元自行車路線及台灣好行西濱快線，發展定點式旅遊減少碳排放量；透過觀光圈為平台，串聯在地各產業業者，發掘在地特色產品、深度體驗，建立綠色生產與消費模式；期許未來與在地業者、居民及相關單位共同推動永續行動，朝綠色旅遊、永續發展前進，讓旅遊在地方產業的結構下，加入減少碳排放、環境保護的理念，來實現永續、低碳旅遊，響應2050淨零碳排。

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