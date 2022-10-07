隨疫情趨緩迎來國境解封，高雄活動接續上場，繼熱氣球後，10月7至10日左營萬年季、10月7至23日台灣設計展、15至16日衛武營「高雄城市野營」、22至23日鳳山大東公園「懷舊復古野餐」等，精彩活動一波波，現又加上各飯店推出的雙十連假優惠住房專案，超好玩的高雄，就等你來體驗！

▲2022台灣設計展在高雄蓬萊商港區，有萬坪設計中島。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高市府觀光局長周玲妏表示，10月天秋高氣爽，國旅首選高雄就對了，自7月中央推出悠遊國旅開始這波出遊熱潮，高雄辦理許多人氣爆表活動，也搭配飯店業者各項住宿優惠，吸引民眾來高旅遊。她說，來蓬萊商港區設計中島感受過精彩的台灣設計力了嗎？最夯的龍貓輕軌搭過沒？有看過高捷橋頭糖廠站人氣貓咪站長「Mikan蜜柑」耍萌嗎？米其林、必比登及第二屆500盤台灣美食藍圖名單吃過沒？ 緊接著秋冬季節還有寶來溫泉活動，以在地溫泉觀光遊程串接東高9區深度旅遊，高雄熱鬧非凡。

這週就是為期三天的雙十連假，目前訂房率已快突破9成，想來高雄感受蛻變的城市魅力，手刀訂房，絕對要快。

▲義大皇家酒店推出「經典1+1」住房優惠。 圖：高雄市政府觀光局／提供

義大皇家酒店推出「經典1+1」住房優惠，雙人入住連續二晚或一次訂二間套裝價8,500元起，自10月1日起平日週日至週四期間入住則再享1,000元折扣只要7,500元，不但包含翌日自助式早餐每房每日二客，並贈送每位入住的旅客義大世界摩天輪券；高雄福華大飯店則推出秋冬遊一泊二食住房專案，入住豪華雙人房NT$3599元起，除有豐盛自助早餐外，還可享用Hovii Cafe雙人套餐；漢來大飯店主打雙十連假連住兩晚，每晚$4,900元起專屬優惠。

寒軒大飯店搭配秋冬慢遊，推出晚睡晚起專案，10月1日起至12月30【標準單人客房】1人成行優惠價NT$2,388元、【商務客房雙人房】2人成行優惠價NT$3,588元；和逸飯店‧高雄中山館「歡頌國慶」則推出晚餐限定活動，10月10日享有豪華主餐與現場Live Band表演1,600元起。

高雄市觀光旅館商業同業公會理事長郭啟炫表示，今年的雙十有三天假期，市府在愛河持續活動下，吸引客源，多數旅館業者表示前二天均達八成住房率，預期應可滿房！高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬也十分肯定市府國慶連假期間舉辦各項活動，尤其目前剛推出的台灣設計展-設計中島十分吸睛，讓高雄駁二地區更是熱鬧。

▲高雄福容大飯店高雄幣獨家限定的『文青旅宿專案』。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲鈞怡大飯店高雄幣【饗樂計畫】一泊二食雙人特展住宿專案。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充說道，搭配2022臺灣文博會與台灣設計展在高雄首次推出的高雄幣，以城市幣的概念，除讓民眾更易融入活動外，也搭配飯店業提供高雄幣專屬住房優惠。如福容大飯店高雄店，推出高雄幣平台獨家限定的「文青旅宿專案」，即日起至10月31日雙人入住含早餐，加贈雙人午茶組以及各式在地品牌，儲值高雄幣購買直接打8折，實付只要2,640元，10月8至10日國慶連假三天更舉辦「南法鄉村之夜」晚宴，每位880元＋10%即可在25樓景觀餐廳享用個人精緻套餐；花季度假飯店則於台灣設計展期間限定-花季一泊一食專案，週日到週五巧月套房或同等房型住宿一晚（2人成行）高雄幣5000點；鈞怡大飯店【饗樂計畫】一泊二食雙人住宿專案，高雄幣3300點住宿經典客房、 4700點住宿家庭特展一晚。

▲高雄20家獲「必比登推介」店家，平價也能享受到高CP值料理。 圖：高雄市政府觀光局／提供

後疫情時代來高旅遊正是時候，氣候宜人、活動精采、交通便利、山海河港任你選，加上日前2022米其林、必比登及第二屆500盤台灣美食藍圖名單的公布，除了各類活動外，屬於舌尖上的美食之旅，更是體驗一個城市的不同魅力，歡迎大家來高雄走走，打造屬於自己的高雄行旅！

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