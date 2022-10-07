新光金(2888)旗下新光銀行董事會通過新任總經理將由數位營運長李正國資深副總升任，俟其資格經主管機關審查合格後生效。李正國表示，未來藉由創新及提高產能、優化自身產品服務達到有機式成長（organic growth），持續獲利累積資本，作為未來發展的動力來源。內部將跨區塊交流合作，藉由數位服務提供業務團隊更有效便捷的行銷工具，帶領新光銀行團隊優雅轉型。

李正國先前服務於玉山銀行、玉山金控計26年餘，於玉山銀行期間歷練分行存匯、消金、外匯、企金等業務，並任總行審查授信、企金產品開發與數位金融事業處數位金融長等職務，另於玉山金控帶領顧客價值暨風險小組業務，金融歷練完整。

李正國於2021年受新光銀行延攬加入團隊擔任數位營運長一職，推動數位轉型發展，構建行內數位競爭力與客群經營新模式，以達成數位業務績效目標。包含佈建與完善OU數位產品、提升帳戶數與存款餘額、擴展數位通路、完成line渠道開通，上線兩個月會員數已超過107萬人，個人化綁定也超逾3.5萬人，數位化推展績效表現亮眼。

近年新光金控提出「用戶為中心的體驗策略、打造數據價值鏈、擴大科技綜效」作為驅動數位轉型的三大引擎與計畫，就是希望加速整合集團的數位轉型創新能量，以數據與科技出發，從人才、品牌、文化塑造新光永續發展的利基。李正國擁有銀行第一線業務和中後台風險管理的歷練，過去曾推動組織和數位轉型，期待能引領新光銀行數位轉型創新。