九合一選戰倒數50天，國民黨今召開「科技連線、未來驚艷」竹竹苗聯合政見記者會，竹竹苗縣市長參選人共同提出科技產業、客家文化、交通、醫療設施與農民福祉等5領域政見，要打造科技廊道連結桃園機捷，讓科學園區永續發展。

新竹縣長楊文科表示，每個縣市只要有科技產業進駐，就能帶來地方繁榮與人民生活富庶，而桃竹竹苗要繼續讓產業發展，擴大園區產業規模，就必須打造科技走廊串聯，並解決高科技產業穩定供電與用水問題。

楊文科說，只要楊頭高架公路中央趕快動工，桃園機捷拉到竹科與苗栗竹南科學園區與銅鑼科技園區，結合新竹縣市的捷運系統，目前新竹縣市段高速公路塞車問題立馬解決；而只要道路通，人就通、錢就通，貨出的去，錢就進得來。

楊文科也意有所指表示，新竹市執政者不顧科學園區發展，沒把聯外道路配合做出來，會遭唾棄；若國民黨籍新竹市長參選人林耕仁也能當選，新竹縣市會有更好的合作。

林耕仁也附合說，竹竹苗是一日生活共同圈，新竹市交通長期讓人詬病，就是因為政黨不同，竹竹合作是空談；楊文科與林智堅就竹科議題只合作一次就沒有下文，就是因為政黨不同，竹竹苗能合作才是竹竹苗民眾的福氣。

林耕仁說，竹竹苗科學園區從業人有30萬人口，新竹市在竹竹苗中間，竹科與銅科中間沒有廊道，未來應建立廊道連結，若能以輕軌連接桃園機捷，讓上下班交通順暢。

苗栗縣長參選人謝福弘也允諾，苗栗在新竹與台中市之間，當選將打造竹竹苗工商、科技廊道，把人才、資金、商機、物流、倉儲帶進苗栗，讓苗栗打下良好產業發展基礎，讓苗栗科技產業擠進世界。

謝福弘也批評，民進黨竹竹苗合併議題，早早把苗栗縣踢開；國民黨知道竹竹苗歷史背景、生活圈與經濟彼此相近，才提出合作施政計畫，讓區域共同繁榮。

國民黨主席朱立倫背書表示，國民黨竹竹苗3縣市長都符合中道、理性、穩健、務實等基本條件，都實在做事、清白做人，在地方服務幾十年，對施政充滿熱情，若都當選，將打造科技廊帶，結合交通建設，串聯農業發展，發揚客家文化。

朱立倫也透露，黨籍竹竹苗縣市長參選人之前已在客家文化義民節共同推展客家文化，之後也會很快會在地方再針對農業政策、交通建設開記者會提共同政見。

朱立倫說，這次九合一選舉，每個地方有每個地方的重點，北北基桃部分，新北市長侯友宜與台北市長參選人蔣萬安有一些結合，很快跟桃園市長參選人張善政與基隆市長參選人謝國樑也會連線，每個地方有不同做法。