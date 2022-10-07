你是否想要提升自己的格局，讓好運願意在你身邊停留久一點，靠自己單打獨鬥很難達成，背後還需要一些助力，《科技紫微網》運勢專欄指出生肖猴、生肖羊、生肖牛好友若能幫你一把，真有機會帶來好運，會得到很多的神助攻。

最佳事業助攻：生肖猴

生肖猴大多有著非凡的才能和智慧，面對錯綜複雜的職場問題，總能有條理的解決。生肖猴總能在適當的時候扮演人生導師的角色。當你為了工作煩惱的時候；當你迷茫找不到方向的時候，不妨去找找你身邊屬猴的朋友聊聊天，相信一定會為你找到好的解決方式。而且，生肖猴是一個充滿正能量，又樂於嘗試的人。在嘗試中，當然免不了會有失敗的經歷。但他們很願意分析結果，並且分享給其他人。這也能為你日後在事業上避開不少地雷。

最佳愛情助攻：生肖羊

無論你是單身、還是有伴侶，總是或多或少會遇到感情的問題。這時候身邊要是有個屬羊的朋友，就可以安心很多。溫柔而有耐心的生肖羊能夠擔任你的最佳愛情顧問。若你是單身，他會像愛神邱比特一樣不厭其煩的引導你如何擺脫單身；若你與伴侶出現了感情問題，他也會細心溫柔的開導你，甚至保護你。別看生肖羊平時很溫柔，當你需要他們時可是會正義感十足。若他知道你在感情上不順利，或受了委屈，他一定會第一個站出來為你平反，成為你最溫暖的依靠。

最佳理財助攻：生肖牛

俗話說:「有錢能使鬼推磨」。想要累積一定的財富，懂得理財是必不可少的技能。而生肖牛做事精明、細心、善於思考，是圈裡不折不扣的理財高手，所以你有這方面需求的時候，可以多去問問他們。特別是理財新手真的很適合詢問生肖牛，因為他們看的不是短期獲利，而是長期經營，生肖牛心中都有相當周密的想法，他們會認真看待你的問題，從你的角度思考，提出穩妥的方案。