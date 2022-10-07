三星第三季獲利銳減32%，是三年以來首見，突顯晶片業景氣低迷，記憶體市場出現劇烈反轉的困境，有分析師認為，此次下行週期不僅是受到典型的供需議題所驅動，還受到地緣政治風險所影響，美國政府針對大陸晶片業的出口管制政策，將讓記憶體廠商的營運狀況持續惡化。

美媒報導，三星第三季驟降至10.8兆韓元，與市場預期的12.1兆韓元出現不小落差，即使財報詳細訊息在月底才會出爐，但已經讓市場嗅到冷冷的晶片業景氣。

資產管理機構Midas International Asset Management執行長Pil-Seok Heo表示，「此次的下行週期不僅是受到典型的供需議題所驅動，還受到地緣政治的影響，與先前的狀況並不相同。」

Pil Seok Heo補充說道，「如果美國政府的出口管制措施，進一步限制廠商在大陸市場進行銷售，會導致很大的需求被削減，如果輝達與超微不能在大陸販售晶片，記憶體廠商的獲利會持續惡化。」

金融機構HI Investment & Securities分析師Myung-Sup Song則說，「由於需求極度低迷，今年很多客戶開始削減訂單消耗庫存，DRAM與NAND的價格在第三季下降15%，但即使如此，還是有很多客戶大幅削減訂單。」