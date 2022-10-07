丹麥王儲妃瑪莉（Crown Princess Mary）與王儲費德瑞克（Crown Prince Frederik）

丹麥王室最近連連有戲劇性發展，就在女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）上周宣布，將拔除么兒尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的王子和公主殿下（HRH）頭銜後，又傳出尤阿金深愛嫂嫂的消息。

據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，西班牙雜誌《浮華機密》（Vanitatis Elconfidencial）說，丹麥王室最近傳出不和，背後真正的原因在於53歲的尤阿金深愛著50歲的嫂嫂王儲妃瑪莉（Crown Princess Mary）。而尤阿金和46歲的第二任妻子瑪麗王妃（Princess Marie）坦承，他們與54歲的王儲費德瑞克（Crown Prince Frederik）及瑪莉間的關係「複雜」。

《瑞典婦女周報》（Svensk Damtidning）甚至刊出照片顯示，尤阿金在皇家近衛團（Royal Guard Regiment）的一場盛宴中，想要親吻瑪莉。

而《浮華機密》雜誌說，尤阿金顯然喝醉了，想要親嫂嫂的芳唇。不過，她則泰然自若地面帶微笑躲開，可是妻子瑪麗卻親眼目睹了這尷尬的一幕。

此外，雜誌還說，就在費德瑞克2005年與華裔第一任妻子文雅麗離婚，2008年迎娶瑪莉後不久，丹麥媒體便開始盛傳，尤阿金深愛著嫂嫂。「事實上，他2007年宣布，和幾乎同名，甚至外表酷似的法國女孩訂婚，一點幫助也沒有。」

《浮華機密》說，就在尤阿金迷戀嫂嫂的消息甚囂塵上之際，女王瑪格麗特二世還要他們以行動表現，根本沒有問題。不過，女王和長子、長媳費德瑞克與瑪莉周二在哥本哈根國會開議活動中現身時，拒絕回答有關尤阿金子女頭銜等任何問題，只以微笑回應媒體，接著便轉身，自顧自地交談離去。