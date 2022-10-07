大陸 《解放軍報》7日頭版介紹中共空軍航空兵某無人機團隊事蹟。作為共軍首支「察打一體」無人機部隊，在某次重大任務中，操控無人機連續高強度飛行，刷新最長在空和最高強度歷史紀錄，並偵察拍攝到高價值影像。

「十年磨一劍！」翻開該團編印的《大漠天鷹》畫冊，可以看到在改革強軍中，該團從繁華都市移防西北大漠，成為空軍察打一體無人機「種子部隊」痕跡。

奔赴邊疆，到最需要的地方去，到新型作戰力量成長的部隊去。飛行員黃潤楷在北京清華大學讀本科時，對插上「人工＋智慧」翅膀的無人機充滿好奇。可剛到部隊駐地，看到漫漫黃沙，心中不免泛起波瀾。

無學習教材、無操作經驗、無訓練範本，面對全新的裝備，官兵想方設法查找資料學習研究。戰機由「帶我飛」變成「代我飛」，一字之差，讓各專業官兵都開啟「拓荒」模式。他們在廠家幫助下，跟研、跟試、跟產，決心闖出一條新路。

幾個月後，《維護規程》《操作手冊》《組訓流程》等新鮮出爐。捧著自己編寫的「教科書」，他們實現了「當年接裝、當年實射、當年形成戰鬥力」的目標。

近幾年，一大批高學歷、90後官兵甘願放棄優越生活，在這片沙漠紮下根，翱翔在無人戰場的廣闊天空。

在指揮方艙，團政委劉傑說：「無人機部隊怎樣轉型，是全團官兵積極探索的課題。」那年，裝備更新換代，新機智能化程度更高，操作難度更大，是一場脫胎換骨的升級。

如何「換羽高飛」？時任大隊長蔣海鵬回答：「走出思維『繭房』，讓老經驗歸零。」

他和戰友們認真研究近幾場局部戰爭案例，研析新型作戰概念，探索無人機戰法。

雞蛋從外部打破是食材，從內部打破是成長。過去，團裡外出駐訓，機關參謀需要跟隨組訓。有時分片任務增多，參謀力量捉襟見肘。為此，他們探索推行大隊組訓模式，把作訓單元從團縮小到大隊，優化力量編組，構建靈敏的體系模組。

二大隊航電師周志傑兼任參謀一職，這對他個人的知識和能力是一次重塑。由於他對大隊的訓練情況比較熟悉，訓練方案制訂、戰術行動謀畫、訓練動態監控等更有針對性。今年初，該大隊因完成任務出色榮立集體二等功。

「改革大潮不等彷徨的腳步。」工程師倪國琛說出這樣的體悟，源於一次尷尬的經歷。

那天演習，他對偵察到的圖像，按慣例判讀上報。但上級的接連追問讓他冒出一頭冷汗：「為什麼只有『敵』戰車數量？型號呢？參數呢……」

「打仗打的是對方的認知盲區，簡單粗略的情報難以滿足新的戰場需求。」為此，該團發動大家涉獵更廣泛的學科領域，儲備更豐富的作戰知識。如今，倪國琛已成為「情報通、一口清」。

能戰方能止戰，準備打才可能不必打，越不能打越可能挨打。思考著戰爭與和平的辯證法，該團在實戰化演訓中磨礪成長，逐漸成為「臨機召喚，召喚即打擊」的空中精銳。某次重大任務中，他們操控無人機連續高強度飛行，刷新了最長在空和最高強度的歷史紀錄，並偵察拍攝到高價值影像。

官兵們並不滿足於此。在缺少航線地圖、氣象數據的情況下，他們不斷挑戰陌生空域、複雜電磁環境。

未來戰場，不想成為別人的獵物，只有讓自己先成為「狩獵者」。

一次演習，導演組臨機指定移動靶標。副大隊長鄧亞書精準操控，一擊命中，贏得滿堂彩。這麼精準，有什麼訣竅？鄧亞書說：「我的大腦，加上戰機越來越強大的智慧系統，讓戰場態勢分析、數據計算更有智慧。」

帶著智慧去捕獵，才能在未來戰場出手更快、更準、更狠。可是，當系統做出錯誤判斷時，該怎麼應對？

那年，戰鷹剛服役不久，出現刹車異常。大家按照慣例，替換了新的器件。不承想，器件沒有問題，是電腦自身邏輯錯誤，導致信號回饋故障。機務中隊長李少宵悟出這樣一條心得：「電腦可以代替人工發出指令，但是單執行緒的思維、機械化的排故手段，無法給智慧化裝備『治病』。」

裝備再智慧，決定打贏的最終因素還是人。前瞻未來智慧化作戰，人必須先「更芯換腦」。

該團組建裝備研究小組，聚焦前沿、服務戰訓，推動理論成果與實踐經驗相互轉化。他們定期蒐集基層分隊無法自行解決的戰訓裝備難題，與院校、科研機構和工業部門深入探討故障成因、合力推動裝備改進。

據報導，「要努力將機型優勢轉化為勝戰優勢。」團參謀長余瑞超稱，隨著無人機應用的日漸廣泛，只有更加積極主動謀戰研戰，探索創新訓練模式、作戰理論，才能立於不敗之地。

「通過人工智慧等技術，進一步提高無人機的戰場態勢感知能力。」近期，裝備研究小組對資料分析進行優化運算，並計畫與院校科研團隊聯合搭建實驗平臺、開展數據測試。