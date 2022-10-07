彰銀(2801)統籌主辦聯穎(3550)5年期10億元聯合授信案，雙方6日正式簽約，將用於償還既有金融機構債務、充實中期購料及營運周轉金。在土銀、兆豐銀、一銀、臺銀及華銀等金融機構踴躍參貸下，此案短期內即募集完畢，顯示參貸行高度肯定認同聯穎近年營運表現。

1987年成立的聯穎主要製造及銷售訊號傳輸線和線組，應用於消費電子、通訊數據、車用電子、雲端伺服器、醫療設備及工控等領域，長期滿足客戶交貨要求，並兼顧高產能、高品質目標，製造體系健全，所屬工廠分別通過ISO 9001國際品質、ISO 14001國際環保認證。

除了一般線材外，聯穎亦投入相當多資源開發專用線材，如車用線、工業用線、醫療用線等，使產品更多元及全面，提供客戶一站式服務。面對數位經濟時代，以特有專業化技術結合客制化服務導入全新科技應用。

彰銀表示，疫情衝擊加快高科技產品、網通設備、車用及醫療線材應用等產業數位轉型，包括遠距工作、串流媒體、遠端學習、高速傳輸新規格等相關應用需求提升。而歐盟決議2024年智慧手機、平板等電子裝置均須採用Type C充電規格，預期傳輸線材應用市場將迎來新一波成長。