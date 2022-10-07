美國知名牛仔服飾品牌Levi Strauss上季營收表現不如預期，並以成本增加、需求減弱和美元走升為由下修全年獲利預測，受此打擊，Levi's周四盤後股價大跌6.34%，報14.92美元。

隨著通膨升至數十年高點，消費趨勢已經從價格較高的產品和衣服轉向必需品，使Levi's與其同業受到衝擊。

執行長Charles Bergh在財報電話會議上表示，公司對歐洲的業務看法更加保守，因該地區的消費者面臨更大的通膨與能源成本壓力。

Levi's公布，第三財季（截至8月28日）淨營收年增1%，為15.2億美元，不如市場預估的16億美元。惟經調整後每股盈餘為40美分，優於市場預期的37美分。

和Nike及可口可樂等其他美國公司一樣，Levi's也提出與匯率相關的警告。美元急升和成本上揚導致Levi's調整後毛利率跌至56.9%，與去年同期相比大幅縮水60個基點。

Levi's將全年經調整後每股盈餘從介於1.50～1.56美元下修為介於1.44～1.49美元，並預估全年淨收入成長6.7%～7%，若以固定匯率估算為成長11.5%～12%，亦不如先前預估的全年成長11%～13%。