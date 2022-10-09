Google今天宣布在台灣推出年度旗艦機Pixel 7、Pixel 7 Pro，搭載新一代Tensor G2晶片；同時發表旗下首款智慧手錶Pixel Watch，整合Google與Fibit功能服務。隨著Pixel產品線擴增，協助開發產品的台灣團隊也持續徵才擴編。

Google硬體副總裁彭昱鈞表示，隨著Google在台灣陸續推出手機、耳機和智慧手錶，Pixel產品組合也漸趨完整，希望能持續藉由Google在軟體、硬體與人工智慧（AI）整合的技術耕耘，並透過Pixel跨裝置相互串連，為使用者打造更符合個人需求的使用體驗。

彭昱鈞說，隨著Pixel產品線擴增，協助開發產品的台灣團隊也持續徵才擴編，但無法透露實際人數。至於Pixel 7 Pro新增的人臉辨識功能需要搭配機器學習技術和Tensor G2晶片，目前用途仍以解鎖手機為主，不建議用於支付。

Pixel 7、Pixel 7、Pixel Watch售價分別為新台幣1萬8990元起、2萬6990元起、1萬990元起，已於Google商店、台灣大哥大門市及電商通路開放預購，將於10月13日正式上市。

Google指出，新一代Tensor G2晶片針對子系統設計與整合效率進行升級，讓Pixel裝置以更有效率方式執行Google的軟體運算與機器學習，包括影像處理、語音辨識等軟體運算功能。Pixel 7系列也加入人臉解鎖功能，在指紋辨識以外提供另一種快速解鎖選項。

Pixel 7系列使用者除了享有為期5年的安全性更新外，未來還可以獲得Google One VPN功能支援，加強裝置的網路連線安全。

針對拍照和攝影功能，搭載3鏡頭系統的Pixel 7 Pro升級具備自動對焦功能的超廣角鏡頭，可以在最近3公分的距離下使用微距對焦功能。Pixel 7 Pro透過5倍光學變焦望遠鏡頭與軟體互相搭配，支援最高30倍變焦放大拍攝，並保有不失真的影像品質。

Pixel Watch採用全新Wear OS by Google介面，可透過Google地圖在行進時的及時導航路線、在手錶上控制YouTube Music的播放選項、用Google錢包進行信用卡感應支付。Fibit功能例如心跳速率追蹤、活動區間分鐘數、睡眠分數等，也可以在Pixel Watch上體驗。（編輯：林淑媛）1111007