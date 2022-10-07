戴立綱首次上妝。（中天新聞提供）

戴立綱拍廣告看大字報竟吃螺絲。（中天新聞提供）

資深主播戴立綱在新聞媒體圈近20多年，日前首度擔任產品代言人，為了上鏡好看特地梳化，完妝後反應竟是：「看著鏡子，都快認不出自己了。」而他以往播報氣象，6分鐘一氣呵成不成問題，沒想到第一次看大字報拍廣告還吃螺絲，「沒有大字報的時候竟然比看大字報感覺更自然、更順，但當下真的很有趣。」

長期在鏡頭前播報氣象及主持節目，戴立綱都沒有化妝直接上場，頂多頭髮吹整一下，但為了拍廣告化起濃妝，令他最深刻的是眉毛，當時完妝後，戴上眼鏡看自己造型時，頓時發笑，「我眉毛很淡，但妝容效果使得我覺得自己好像是貼了2片海苔，或是長了毛毛蟲在臉上。」他還不忘自拍，回家與小孩分享，還說看著照片幾乎認不出來。

他結束廣告拍攝時，因為不習慣臉上帶妝，戴立綱立刻用卸妝棉用力擦掉，一旁的彩妝師見狀趕緊提醒他，手法不對會傷皮膚，這也讓戴立綱非常佩服女生能耐著性子卸妝，「女生真的很厲害，要花這麼多時間，還要注意很多細節，就為了呈現美美的一面。」