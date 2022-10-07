56歲劉嘉玲最近陪結婚14年的梁朝偉到釜山出席影展，自稱是梁朝偉暫代經紀人的她，今(7日)稍早秀出晚宴照片，可見她低調陪在梁朝偉身邊，扮演好最佳賢內助的角色。而近年作品量減少的劉嘉玲，多年來始終維持曼妙身材，近期她為雜誌所拍攝的一組封面照曝光，可見她背對鏡頭穿上小丁和黑色網襪，不輸少女的W臀型全露，讓網友直喊太辣。

出道多年的梁朝偉2018年宣布和合作了20年的澤東電影公司經紀約滿，接下來會將經紀約交給劉嘉玲的公司打理，並發訊息給各大媒體，通知往後若有工作邀約，麻煩連絡他的太太劉嘉玲，而劉嘉玲當時表示自己只是「暫代」而已，未來會持續幫他物色適合的公司，也讓這對夫妻於公於私都變成好夥伴。

劉嘉玲強調：「我很努力地在學習，幫他、保護他」，但兩人個性不同，難免會有對工作意見不同的地方，當慣大女人的劉嘉玲表示，每每到這個時候，她90％都會讓著梁朝偉，而梁朝偉個性內向又很有才華，夫妻倆其實個性相當互補，「他有他很自閉的那個方面，所以我想我可以幫他打開這扇窗吧！」

據《香港01》報導，劉嘉玲最近出馬為雜誌《Prestige》香港版拍攝封面，可見其中一張她背對鏡頭，下半身毫不遮掩全露，極細腿型和翹臀曲線令人稱羨，而另一張她面對鏡頭穿著低胸裝，微露出事業線和絕對領域、蜜大腿，而劉嘉玲一向對自己身材相當嚴苛，曾透露維持的密招就是天天要有固定的運動量，且要控制飲食，也顯露出女明星難為辛苦之處。