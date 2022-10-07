【全程字幕】高雄浮屍惹議！柯志恩遭嗆冷血「政治操作」 提陳其邁「這件事」怒問一句

高雄市浮屍案件因頻傳，也引起藍綠對此議題隔空交火，國民黨高雄市長參選人柯志恩今針對百名醫護連署她拿輕生議題作為選舉操作，柯志恩強調她是提出數據，沒有討論方式，更沒有扭曲言論，她強調：「不是出自我嘴巴的話，就不要塞到我嘴裡！」，甚至未來將不排除採取法律行動。

國民黨高雄市長參選人柯志恩陣營日前拋出高雄浮屍議題，精神科醫師林耕新於臉書PO出有百名醫護、社工具名連署，呼籲立刻停止輕生議題的選舉操作，連署書內容提及，「近日高雄市因某候選人陣營挑起相關議題，我們憂心此舉可能會惡化遺族傷痛，更可能引發模仿效應」，連署人包含台灣精神醫學會、精神護理學會及醫護、心理師及社工等專業人士。

對此，柯志恩7日於青年政見發布會時回應，她認為輕生議題由專業處理這是無庸置疑，但這份連署書內容寫著「詎料近日高雄該侯選人卻透過媒體、網路及自媒體等一再以該議題作為選舉操作，包括公布方式、特定地點，不斷扭曲而刺激的選舉言論不僅傷害遺族、已經嚴重妨礙自殺防治專業，非常不可取」，柯志恩罕見動怒，並拉高音調說：「不是出自我的嘴巴，是其他民代、網民或網路上討論，非出自我嘴及陣營發言人講的，請不要塞在我的嘴巴！」

柯志恩反問：「地點是媒體報導，我有討論過任何輕生方式嗎？我有扭曲的言論嗎？」，她拿出臉書上曾發表過的文章，包含9月5日是根據衛服部及衛生局提出數據，並非她編造，是請陳其邁市府面對問題，另外9月15日，因為發現2具浮屍，當時也呼籲市府不要避重就輕只會加強督導，也是提出數據，她再次反問：「請問何有他所說的我在討論輕生方式和扭曲言論，不是柯志恩本人講的話不要塞在我嘴巴裡面。」

柯志恩說連署不露出哪位候選人，又以輕生議題包裝，聯合指控她沒說過話，她反問：「請問你用連署書直指我冷血、操作選舉，誰在操作選舉？我敬告林醫師，如果不是我所講的話，你要塞在我的嘴巴裡面，我不排除採取後續法律行動，這是人格抹煞，我沒有講過的話不要塞在我嘴巴。」

對此，醫師林耕新回應，柯志恩在臉書發過2篇文，標題就有寫到聳動的「浮屍」，大家可以回顧後自行評斷，柯志恩要對他提告他沒意見，他只是就輕生防治議題作專業表述，希望做好輕生防治工作，無關任何政黨或選舉，若是綠營有相同的作為，他也會站出來反對。另外，他也希望無論民進黨、國民黨多重視心理健康問題。

高雄市長陳其邁則表示，輕生防治要尊重專業，他也要給在第一線執行輕生防治工作的所有人員支持與鼓勵。輕生防治法清楚規定，不應該凸顯輕生方法或地點，也不要簡化自殺原因，更不要去炒作輕生議題，因為這可能造成模仿效應，並對輕生者家屬造成二度傷害。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980