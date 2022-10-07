群運環保(6911)送件申請上興櫃。

群運環保成立於81年10月，主要業務為廢棄物清運、廢棄物處理、土石方資源堆置處理，董事長兼總經理為李天佑，目前股本為2億元，111年上半年合併營收為2.02億元，稅後盈餘為2408萬元，每股盈餘為1.2元。

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