《櫃買市場》群運環保申請上興櫃 13:002022/10/07 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 群運環保(6911)送件申請上興櫃。 群運環保成立於81年10月，主要業務為廢棄物清運、廢棄物處理、土石方資源堆置處理，董事長兼總經理為李天佑，目前股本為2億元，111年上半年合併營收為2.02億元，稅後盈餘為2408萬元，每股盈餘為1.2元。 《半導體》家登Q3營收寫次高 今年營運締新猷 康和證券推廣ESG創新循環經濟 愛普＊、瑞昱先蹲後跳 外資捧 #群運 #環保 #堆置 #櫃買市場 #申請上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》旅日需求＋客運單位收益增 星宇航空半年內強勁復甦 10:302022/10/07 財經 《電子零件》群光9月營收繳出第5個百億 Q3再創高 14:312022/10/06 財經 五酒桶山兩段開發 環團控刻意規避環評 04:102022/10/07 地方新聞 屏南醫療資源不足 蘇清泉周春米交鋒 04:102022/10/07 地方新聞 紅運世代外幣終身壽險 保障代代相傳 04:102022/10/07 產業特刊 拼振興！買來回票國光客運加贈防疫小物 19:312022/10/06 生活 學生席地等公車 急設長椅平眾怒 04:102022/10/07 地方新聞 藝術NFT捐NGO支持珊瑚復育推廣海洋保育 16:152022/10/06 寶島 權證市場焦點－AES-KY 營運再戰新高 04:102022/10/07 證券．權證 《盤中解析》「權」無力 雙十行情飛了 10:402022/10/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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