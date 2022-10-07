為響應植樹造林，復育台灣原生植物，震旦（2373）集團旗下金儀7月起舉辦「您來減碳，我來加植」活動，顧客凡採購「環保再生機」，金儀即為顧客植樹一棵，共同種下永續發展希望。

金儀6日攜手同仁及企業夥伴鍋寶公司、歐姆龍、台灣兄弟（Brother）於林口嘉寶海岸，一起種下200株樹苗，以樹養林保護，一同守護台灣美麗海岸線，共同實踐ESG淨零碳排目標。

金儀總經理林敬寶表示，金儀致力於提供智慧辦公解決方案，為顧客打造ESG辦公場域，很高興在實踐ESG的過程中，能與志同道合的企業攜手，為環保共同努力。本次植樹活動，目的為鼓勵顧客採用環保再生機，與顧客一起努力追求環境永續。

參與此次植樹活動企業夥伴之一的鍋寶公司協理許家龍表示，很榮幸參與金儀種樹活動，共同打造美好的台灣環境，也為地球提供乾淨無汙染的土地，非常歡迎民眾一起來植樹愛地球。日商歐姆龍公司總經理中野內大祐也表示，日本OMRON集團創立至今已89年，多年來透過全球據點力量，積極參與社會公益，實踐回饋社會。希望藉由這次植樹活動，呼籲大家一同參與植樹造林，加入愛護台灣、愛護地球的行列。

金儀近年帶領同仁從日常辦公生活開始推進ESG，並提倡多項減碳行動。如：每月20日為「蔬食辦公日」、「桃園虎頭山淨山」、「Earth Hour 關燈一小時」、「新北金山淨灘」以及參與各式公益活動。

金儀提供多元「綠色解決方案」，引進符合環保規範KONICA MINOLTA影印機（低污染、省能源、可回收），使用Simitri環保型碳粉。並建置AIoT體驗中心，透過IoT遠端蒐集資料（CSRC）將資料可視化，提前支援維修服務，協助企業數位轉型，打造永續環境；更攜手同仁落實ESG行動，達到節能減碳與同仁健康訴求，並連續六年榮獲「綠色採購績優企業獎」殊榮，持續協助企業邁向淨零碳排。