雙十連假前最後交易日，台股再度陷入觀望，以到上午11點半為止，成交值僅有1,000餘億元來推估，今（7）日台股集中市場成交值可能只有1,600多億元，再破今年新低機率高。

9月19日台股成交值曾寫下1,632億元、至少是今年來新低，而今天成交值再度急速萎縮，市場推估可能只有1,620億元，成交值恐有再度底的疑慮。

無量就無價，台股今天買盤疲弱，指數一路走低，加權指數最低來到13,728點大跌160多點、跌幅近1.2％，跌勢比櫃買的小跌0.6％以內還深，外資昨日雖回頭積極買超集中市場127億元，呈現連三日買超238.65億元，但今天國際局勢不佳，預期外資可能再翻臉由買轉賣。

今天盤面較弱勢的族群為日前強彈的半導體股，台積電、聯發科及聯電都重挫，合計拖累指數近百點，此外，華碩、瑞昱、台塑化、中租-KY、兆豐金。台灣大、欣興、第一金、台達電、廣達、台塑及和泰車等權值股同步下跌，拖累指數大跌160點。