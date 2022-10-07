軍紀廢弛！空軍防空暨飛彈指揮部楊梅飛彈營今年2月發生嚴重違紀事件。3名正在營區內輪值24小時戰備的軍、士官，竟然置台灣西部空防不顧，偷溜到營區外與外宿同袍在營區大門馬路邊喝酒酒，其中有人喝到吐還大聲咆哮，驚動大門哨兵和連長，這時才知道事情嚴重，3軍士官立刻遭送法辦，檢方依陸海空軍刑法廢弛職務罪和擅離勤務所在地罪起訴。

據了解，空軍楊梅飛彈營，據傳已經部署代號「雄昇飛彈」的增程雄二E地對地巡弋飛彈，屬我國目前最強大的遠距精準武器，對敵主要威脅之戰略目標，擴大反制作戰成效，射程估計為1000至1200公里，打擊範圍可達中國內陸，具有源頭打擊戰力，估計量產數量至少100枚以上。包括福建、浙江、上海、廣東、江西全境、江蘇、廣西、湖南、湖北、安徽一部分的戰略目標，都在射程之內，因此這個營區擔負極度重要戰備任務。

跟根據檢方起訴書，駐地在楊梅的空軍防空暨飛彈指揮部某營，歐姓中尉、陳姓中士飛彈發射士和張姓下士通信士等三人，在今年2月9日當日輪值戰備任務，必須24小時待在營區內，同時必須負責車長和軍械庫保管要務。

未料晚上8時許，張、陳2員竟擅離職守，偷偷開車溜出營區，在大門外道路旁與其他外宿同袍停在路邊車上喝酒，歐員則在9時許接到電話邀約，也偷溜出一同狂歡。

直到當日晚間11時許，眾人才陸續返營，未料友人喝到當街大吐，張姓士官更酒醉在大門喧囂而驚動哨兵，經回報連長後，立刻通知憲兵隊將離譜的三名軍士官移送法辦。檢方偵查後，認定張姓下士當時因酒醉無法執勤，涉犯陸海空軍刑法廢弛職務罪，另外2人雖未酒醉，但卻擅離職守，涉犯擅離勤務所在地罪，全案今天偵結起訴。