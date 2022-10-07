嘉義某高校疑霸凌，男同學被推擠到牆邊被打腹部好幾拳、遭罵三字經。（截圖自讀者提供影片）

嘉義某高校疑霸凌，男同學被推擠到牆邊被打腹部好幾拳、遭罵三字經。（截圖自讀者提供影片）

嘉義某高校疑霸凌，男同學被推擠到牆邊被打腹部好幾拳、遭罵三字經。（截圖自讀者提供影片）

嘉義某高職今天發生數名男學生疑似霸凌1名男同學，有1名男生對男同學揮拳打臉部數下，另1名穿深色衣服的男生又對同一名男生打腹部，並推擠他到牆角，還口出三字經辱罵，影片被錄下約3分多鐘，校方表示，警方正在了解處理中。

校方表示，初步了解是一年級鍾生及王生於第一節下課時間約8時50分許，同學間發生口角衝突，推擠、用拳頭毆打李生，另外1名黃生在旁助陣，在場學生看見後立即至教官室回報，教官獲報後立即至教室將4名學生帶回教官室，並通知學務主任及導師，由導師立即通知學生家長至校處理後續。

隨後學務主任召集、輔導老師、導師、教官，家長也陸續到校，校方對雙方家長說明事情原委。

校方表示，雙方家長皆認為，最大傷害為在旁側錄將影片上傳社群的學生，希望能請校方協助找到上傳影片的學生，盡快將影片下架，避免學生遭受二次傷害，並對相關學生進行後續輔導作為，轄區警派出所也已派員到校處理。

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