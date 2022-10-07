《全民國防教育法》於2005年公布，但根據教團調查，只有不到3成的民眾知道政府正在推展全民國防教育。而論及保衛國家安全意識，同意「全民為台灣犧牲的決心」比率只有4成多，明顯偏低。

黃昆輝教授教育基金會今(7)日舉行記者會，公布「2022年全民國防教育民意調查」結果。

調查發現，受到烏俄戰爭影響，83.3％的民眾認同「自己的國家自己救」，並支持政府將維護國家安全列為全民國防的首要目標。85.8％的民眾同意政府應該把「維護國家安全」， 列為全民國防教育的首要目標。50到64歲的民眾同意的比率更高達90.3％。但對於政府近年推展全民國防教育，知道的民眾只占29.7％，顯示國防教育的宣導與實施有待加強。

調查指出，為強化全民國防教育，並保衛國家安全，受訪民眾認為需要加強「認識台灣的國際處境」(69.9％)及「全民對台灣的認同」(68.7％)。對於加強「全民為台灣犧牲的決心」，民眾同意的比率只有41.4％，明顯較低。

在全民國防教育應強化培養的國民能力方面，調查顯示，受訪民眾同意程度由高至低為：自我防衛與求生技能(75.4％)、災害防救與應變能力(75.2％)、辨識訊息真假的能力(62.3％)、學習基本戰鬥技能(53.4％)。

為強化國人的國家安全知識與技能，調查指出，受訪民眾有76.3％同意全民國防 教育應該走入校園與社區。80.2％的受訪民眾同意學校的各種教學設施，應該將戰爭期間全民救災中心的需求納入考慮。66.1％的受訪民眾同意中小學教師應該定期接受全民國防教育課程。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，2022年是動盪不安的一年。這次民調，以全民國防教育為焦點，團隊特別關心國人從烏俄戰爭得到的啟示。調查結果發現，受訪民眾超過8成從烏俄戰爭得到的啟示是「自己的國家自己救」，並同意政府應把「維護國家安全」列為全民國防教育的首要目標。

黃昆輝提到，這次民調也發現民眾並不了解政府近年在推展全民國防教育，知道的民眾只有29.7％。政府在全民國防教育的宣導，實施方式和內容，並沒有讓人民有感，還需要加強或改善。

黃昆輝教授教育基金會說明，本次調查對象為全國22縣市年滿20歲民眾，調查時間為2022年6月18日至6月21日。調查採分層隨機抽樣方式進行室內電話調查、採隨機撥號方式進行手機電話調查，共計完成有效樣本1070人(手機 樣本270人、市話樣本800人)，樣本與母體特徵的結構一致，顯示樣本具有代表性。在 95％信賴水準下，抽樣誤差值為正負3個百分點。調查執行單位為台灣指標調查研究股份有限公司。