中國國家外匯管理局今天公布的數據顯示，截至2022年9月末，中國外匯儲備規模為30290億美元，較8月末下降259億美元，降幅為0.85％。據《每日經濟新聞》報導，今年以來，外儲規模在5月及7月曆經兩次小幅回升外，一直呈震蕩走低態勢。另外，9月末外儲規模降至30290億美元，創逾5年新低。

中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，2022年9月，跨境資金流動總體平穩，境內外匯供求延續基本平衡。

談及9月外儲規模下降原因，王春英表示，國際金融市場上，受主要國家貨幣及財政政策、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數進一步上漲，全球金融資產價格大幅下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模小幅下降。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示：「當前影響我國外匯儲備波動的主要因素是匯率因素和資產價格變化因素。」

溫彬進一步分析指出，貨幣方面，受美國聯準會加息影響，9月份美元匯率指數上漲3.1％至112.1；非美元貨幣中，歐元、英鎊、日元均出現不同程度下跌。資產方面，以美元標價的已對衝全球債券指數下跌；標普500股票指數、歐元區斯托克50指數、日經225指數均出現下跌。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，外匯儲備規模小幅下降。

展望下階段，王春英表示，當前外部形勢更趨複雜嚴峻，全球經濟不穩定不確定因素明顯增多，國際金融市場波動加劇。但中國經濟總體延續恢復態勢，經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，有利於外匯儲備規模總體穩定。

溫彬表示，目前，隨著各項宏觀調控政策效果顯現，中國經濟總體延續恢復發展態勢，通膨水平溫和可控，國際收支狀況良好，特別是經常項目和直接投資等國際收支基礎性項目保持較高順差，有利於人民幣匯率和外匯儲備規模總體穩定。