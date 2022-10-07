美系外資針對PC相關半導體出具最新研究報告，認為2023年仍然是下降的一年，相關半導體也可能會再進一步下跌，相關個股首選譜瑞-KY(4966)，主要是看好其來自蘋果的貢獻，另外，給予瑞昱(2379)中立評等，矽力-KY(6415)、力智(6719)、聯詠(3034)則為減碼評等。

美系外資表示，以PC產業來說，2023年仍然是下降的一年，相關半導體也可能會再進一步下跌，維持和先前一樣的觀點，PC半成品將在2023年出現5~10%年減幅，然而，根據科技產業的升級趨勢來看，預計NB出貨量年增率在第四季應該會是谷底，此外，現在還看到美國通路庫存已恢復到正常水平，HP(惠普)仍處於領先地位，有鑒於此，應該要重新審視各種相關半導體股票的基本面，對2023年的PC基本面維持保守，蘋果仍然是PC開發的先驅，相關個股首選譜瑞-KY，給予譜瑞-KY、祥碩(5269)加碼評等，譜瑞-KY目標價由717元調升到950元，祥碩目標價1000元；瑞昱中立評等、目標價313元；矽力-KY、力智、聯詠則為減碼評等，目標價分別為430元、230元、161元。

美系外資表示，看好譜瑞-KY相對優於瑞昱，主要是基於三理由，即盈利修正、市場預期和庫存水平。儘管瑞昱第三季營收季減少僅2%，遠優於譜瑞-KY的28%，市場對瑞昱的預期也高於譜瑞-KY，主要是因瑞昱的網絡業務持續增長，也有雜音擔心蘋果的晶片自製將對譜瑞-KY帶來威脅，但這在未來三年不會發生，且瑞昱的庫存水平高於譜瑞-KY，也預期在2024年譜瑞-KY將得到來自蘋果AMOLED T-Con貢獻，營收占比預計落在5%，並在2025年持續增長。

美系外資表示，蘋果一直是NB產業設計的先驅，早在2009年，蘋果推出MacBook Air的推出，為第一家開發ios的軟體公司，且從2020年開始，蘋果率先推出了內部開發的CPU，即M系列芯片，iPad和MacBook採用MiniLED面板，且客戶對蘋果內部晶片的反饋總體上非常積極，相信蘋果將從2024年開始採用AMOLED面板，相較MiniLED，這將提供更好的性能且更有利於成本。