台南殺警案7日在台南地方法院首度開庭時，被告林信吾重申，因案發時喝了酒，又被警員凃明誠噴辣椒水激怒，才失控殺警。儘管林信吾坦承犯行並要求判死，他的辯護律師仍當庭請求精神鑑定及量刑前社會調查鑑定，但檢方及訴訟代理人都認為沒有必要，雙方各執一詞。法官陳碧玉表示，將待合議庭評議後決定，並定11月11日上午再開準備程序庭。

長達2個半小時的庭訊，檢辯雙方大陣仗攻防。台南地檢署出動陳于文、黃彥翔、蔡明達等3名公訴檢察官，搭配訴訟代理人莊美貴、陳寶華、黃俊諺等3名律師，與林信吾委任的陳威廷、伍安泰、謝育錚等3名辯護律師唇槍舌戰。被告林信吾多數時間都面無表情、低頭不語，只有法官問話時才簡短回答。

法官也當庭詢問被害人家屬的意見，凃明誠的二姊凃怡婷強調，她坐在法庭上很痛苦，一直回憶起弟弟被殺害的過程；在聽到庭訊重點聚焦在被告有無控制能力上，也讓她無法承受。

曹瑞傑的舅舅曹祐彰更氣得三度以「畜牲」大罵林信吾，還說今天全家人都來聽審，要求法官速審速結，必須判死，「死10個林信吾也難消全家人心頭之恨」；還強調，「爺爺奶奶希望生前能看到被告躺在棺材裡。」

台南殺警案凃明誠曹瑞傑台南地方法院準備程序