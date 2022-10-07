今年7、8月中獎發票已經可以領取，一名女網友分享，最近對發票發現，她在8月4日那天去好市多加油拿到的發票，距離200萬的中獎號碼，竟然只有「1數字之差」，讓她看了超心痛，也急呼當天晚上去加油的人快對獎！而實際查詢財政部公布發票中獎清冊，的確有一張200萬元的發票是台中北屯好市多加油站開出來的。

一名女網友近日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文說，8月4日下午去台中好市多加油，如今對發票的時候超扼腕，因為她只差了1個數字就中200萬了，結果她現在連200元都沒有中獎，晚上有去加油的會員快對發票吧！

從照片中可見，2022年7月至8月的發票，200萬獎項的中獎號碼為「97718570」，而原PO的發票號碼則是「97716570」，8個數字裡面只有從左邊數來第5碼不同。簡單來說，就是在女網友後面第2000個消費的人會中獎。

貼文引起網友討論，不少人發現那一個數字不同，至少差了2000號，好險不是只差最後一碼，否則真的會崩潰。「這差得可多了，如果是差最後一碼前後才真的幹到吐血」、「比悲傷更悲傷的故事」、「他是要提醒後面2000號的你中了200萬」。

根據財政部公布的7月8月的發票中獎清冊，本期共開出13張200萬特獎，其中有1張發票是台中北屯好市多加油站開出來的，而那位幸運兒在好市多加了1044元的汽油。