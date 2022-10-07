國立高雄師範大學為了配合政府「新南向政策推動計畫」，並解決國內少子化的招生困境及提升台灣企業國際競爭力，7日上午與仁寶電腦、洋基工程及華泰電子，3家企業簽署「工程國際碩士學位學程-國際產業碩士專班」產學合作協議書，希望藉由產學合作，培養台灣的全球化人才，並吸引外籍生來台深造。

仁寶電腦捐助12名越南學生獎助學金；洋基工程捐助7名越南學生獎助學金；華泰電子捐助5名越南學生獎助學金，3家公司總計捐助獎助學金630餘萬，提供越南及馬來西亞國際生獎學金、產業實習機會、國內外就業機會。

高師大校長吳連賞表示，工程國際碩士學位學程於2014年成立，為高師大首創的國際學程，並以全英文授課。此國際學程與3家台灣知名企業合作，以捐助獎助學金、提供企業實務實習及畢業後國內外就業機會的方式，增加國際學生來台深造的誘因，並以產學合作的方式共同培訓碩士級人才。

仁寶電腦副總丁長捷表示，仁寶高度重視接軌全球化人才，期待高師大的國際專班能發揮拋磚引玉，帶動國際人才、產學合作的風潮，解決工程人才缺乏的困境，與產業共同對於社會企業責任做出具體貢獻。

洋基工程協理蘇啟章表示，基於人才養成需要投入大量心力及資源，期盼可讓學子學以致用、提早熟悉未來就業所需之技能與知識，並於任職後可快速適應、提高工作成效，及早成為團隊骨幹提昇至管理層級。

華泰電子副總賴貞伶表示，高師大提供企業所需專業人才培育機制，搭配學成後就業留才有利配套，不僅為人才布局帶來實質效益，且帶動與新南向國家的共好，發揮互惠共利效益，建立合作新樣貌。