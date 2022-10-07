今天是大陸十一國慶假期的最後一天，許多民眾都已在返程的路上，但由於疫情多點頻發，不少旅遊勝地臨時靜默，許多觀光客被困在當地。除了新疆之外，10月6日，內蒙古多地也實施臨時靜默管理，湖南省鳳凰縣在縣城區臨時實施全域靜默管控、張家界市對永定城區街道、武陵源區全域實行臨時性靜態管理。

★鳳凰縣城區臨時實施全域靜默

10月6日晚間，鳳凰縣新冠肺炎疫情防控指揮部發佈關於縣城區臨時實施全域靜默措施的通告。

通告表示，2022年10月6日，鳳凰縣在發現4例省外輸入新冠肺炎陽性感染者之後，又在縣城區全員核酸檢測中發現1管混管新冠肺炎陽性。為降低疫情傳播風險，減少人員流動，實現早日動態清零，經專家組研判，按照州疫情防控指揮部的部署要求，決定在縣城區臨時實施全域靜默管控。

通告表示，在臨時靜默管控期間原則上人員只進不出，倡導城區外人員在此期間非必要不來城區，確需進城的，需持48小時內核酸檢測陰性證明方可進入。

臨時全城靜默管控措施自10月6日8時起，具體解除時間待定。

據鳳凰縣政府門戶網站，鳳凰，國家歷史文化名城，首批中國旅遊強縣，國家AAAA級景區，湖南省湘西土家族苗族自治州所轄八縣市之一。鳳凰古城2001年成為「國家歷史文化名城」，2006年列入「中國世界文化遺產預備名錄」，2007年被評為「中國旅遊強縣」，2012年晉升國家級風景名勝區。

★鳳凰縣官方致歉：滯留旅客明年免費

10月6日晚，鳳凰縣文化旅遊工作委員會辦公室發佈《致留居鳳凰的遊客朋友》表示，對遊客帶來諸多不便，深表歉意。全文如下：

親愛的遊客朋友：

非常感謝您在國慶期間來到神秘湘西、天下鳳凰旅遊。10月3日以來，您穿著夏衣來到鳳凰，卻因新冠肺炎疫情、鳳凰城緊急啓動臨時全域靜默措施而耽誤了既定行程，給您帶來諸多不便，我們深表歉意。

我們感同身受您的焦慮，理解您歸家的心情。但我們必須清醒地認識到，在沒有確認您自身安全的情況下，歸家後的相聚可能帶來疫情傳播，我們誠懇地向您建議，把風險留下來，把安全帶回家，請積極配合防疫人員工作，遵守國家疫情防控要求，落實隔離、檢測等各項防疫措施。

暫時留居鳳凰的時光里，請您靜下心來，安居室內，同時打開窗戶，聽風來風往，看雲捲雲舒，感受鳳凰古城的煙雨氣息、空靈氣度、神秘氣質。

為確保疫情防控有效有序，為了您盡快安全返程，特作如下提示：

1、設立鳳凰天韻大酒店為黃碼遊客定點接待賓館（喜鵲坡路57號，諮詢電話：19873465188、18074357890）。

2、可聯繫志願人員辦理景區（點）、演藝場所事宜（諮詢電話：0743-3221059），高鐵開車之前辦理退票（諮詢電話：18374428680）

3、未隔離人員可就近至城區設立的51個核酸採樣點免費採樣（具體情況可通過「鳳凰融媒」APP或抖音進行查詢）；隔離人員提供上門核酸採樣服務（諮詢電話：0743-3740110）。連續完成三天核酸檢測且結果陰性可踏上歸程。

4、開通24小時志願服務熱線（諮詢電話：0743-3221059），可提供食物、藥品、衣物、生活用品的採購及其他咨詢和支持服務。

5、對健康碼被賦紅碼的，先實行集中隔離，經流行病學調查後，根據具體情況進行針對性管理；對被賦黃碼者，將按照7天3檢（第1／3／7天）的要求，檢測結果為陰性後，按程序恢復綠碼。

6、待城區全域靜默解除後，將協調高鐵、機場、車站等交通機構，有序安排遊客離開，服務電話（諮詢電話：15387438766）。

讓我們相攜相助，一起克服必要的繁瑣和不便，只為安安全全、齊齊整整地回家。

投我木瓜，報以瓊琚。對於您意外中斷的行程，我們鄭重承諾，所有因為本次疫情而滯留鳳凰古城旅遊區的遊客將免費享受2023年度鳳凰縣全境A級景區暢遊（遊客需提前向縣文旅局報備個人身份信息，並錄入系統），誠邀您在戰勝疫情之後、春暖花開之時、您也方便的日子里，再啓神秘之旅，再續湘西之緣。

湘西會更美，只為您要來！

中共鳳凰縣委旅遊工作委員會辦公室 2022年10月6日

★張家界部分區域實行臨時性靜態管理

據新湖南客戶端報導，張家界市新冠肺炎疫情防控指揮部10月6日表示，2022年10月6日上午，張家界市武陵源區發現1例省外入張新冠肺炎陽性感染者。為有效排除風險隱患，盡快阻斷疫情蔓延，切實保障廣大人民群眾的生命安全和身體健康，經張家界市新冠肺炎疫情防控指揮部研究決定，自通告發佈之時起，對我市部分區域實行臨時性靜態管理。

另外，張家界還發佈關於全市學生暫緩返校的緊急通知。

同時，10月6日，張家界天門山景區通過官方公眾號宣佈，根據上級主管部門的緊急通知要求，為保障廣大遊客和全體員工的身體健康與生命安全，自2022年10月6日8時起，張家界天門山景區暫停對外開放，恢復對外時間開放時間將另行通知。