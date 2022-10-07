美系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告，看好其2023~2024年營運增長依舊可期，故維持買進評等、目標價由335元調升到350元。美系外資表示，智邦9月、第三季營收表現優於預期，主要是受惠需求強勁、零組件缺料的改善，以及更有利的外匯趨勢下，相信第三季會是一個強勁表現的季度，故維持買進評等、目標價由335元調升到350元。

智邦9月合併營收73.48億元，月增加14.95%，年增加42.57%，創歷史新高，累計前9月營收550.07億元，年增加約29.56%，亦創下歷史新高；智邦第三季營收205.8億元，單季營收首次站上200億元大關，季增約1成，連續兩季創下歷史新高。

美系外資表示，儘管存在宏觀不確定性，但在數位化加速的前提下，數據流量、頻寬的增加，都將成為智邦的營運支撐，也相信對雲基礎設施的需求可能會在很大程度上保持彈性，超大型企業持續推動數位化，帶動結構性的成長，即使雲資本支出增長在2023年恐放緩，到智邦仍將受惠來自遷移到400G交換機的商機，以及未來升級到800G及以上，最重要的是，智邦在越南、台灣的新增產能，以及公司強大而專注的研發能力和產品質量都將為其2023~1024年的營運增長鋪路，看好智邦2021~2024年的銷售/盈利複合年增長率分別為17%、28%。